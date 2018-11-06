منظمة الهجرة: أكثر من 100 ألف مهاجر وصلوا أوروبا عبر البحر المتوسط

(أ ش أ)

أعلن المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، جويل ميلمان، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من مائة ألف مهاجر وصلوا أوروبا عبر البحر المتوسط منذ بداية العام الجارى.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الناطقة بالإنجليزية- اليوم الثلاثاء، عن المتحدث قوله، أن مائة ألف وستمائة وثلاثين مهاجرا وصلوا أوروبا "بحرا " منذ بداية العام وحتى الرابع من نوفمبر الجارى، مشيرا إلى أنه للعام الخامس على التوالى تتجاوز أعداد القادمين إلى أوروبا المائة ألف شخص، إلا أنه تم تخطى هذا الحاجز فى وقت متأخر هذا العام، مقارنة بالأعوام الماضية.

ولفت إلى أن 1989 مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم، أو فقدوا فى البحر المتوسط خلال العام الجارى، منوها بأن الإحصائيات تشير إلى أن إسبانيا استقبلت

نحو تسع وأربعين ألف مهاجر ولاجئ، تليها اليونان التى استقبلت 27715 مهاجرا، ثم إيطاليا بوصول 22167 مهاجرا، تبعتها مالطا وقبرص بوصول 989 و746 مهاجرا على الترتيب.