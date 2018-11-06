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منتدى شرم الشيخ يدعو شباب العالم وقادتهم للمشاركة بالنسخة الثالثة نوفمبر 2019

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 07:09 م
منتدى شرم الشيخ يدعو شباب العالم وقادتهم للمشاركة بالنسخة الثالثة نوفمبر 2019 رشا راغب المدير التنفيذ لمنتدى شباب العالم و المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب
كتب محسن البديوى ـ محمد شرقاوى
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أكدت رشا راغب المدير التنفيذي لمنتدى شباب العالم والمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، أن منتدى شباب العالم خلق حالة من الحوار وتبادل الرؤى والإطراحات بين شباب العالم، وهو دليل دامغ لأطراف المعادلات الدولية بأن ما يتم  تصديره للعالم من قضايا ونزاعات غير قابلة للحجل السلمى هو قطعًا غير صحيح.

 

وقالت أن شباب العالم أثبتوا أن لديهم رؤى مختلفة عن قادتهم، رؤى قائمة على أساس الحوار والسلام والحب، رؤى تبنى ولا تهدم وتتكامل ولا تتعارض.

 

وقالت خلال كلمته بجلسة إعلان توصيات منتدى الشباب، :"باسم شباب العالم ندعو العالم اجمع أن يستمعوا لأصوات الشباب وأن تصبح ثقافة الحوار مع الشباب هى السائدة، وندعوا شباب العالم وقادتهم ان يشاركوا فى طريقنا للسلام والتنمية والابداع وان ينضموا الينا فى منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة نوفمبر 2019".

 

قالت الدكتورة رشا راغب، إن المنتدى استقبل شباب من جميع بلدان العالم، أتت لعرض موهبتها الحبيسة، مضيفة أن مصر تستكمل رسالتها الوجودية.  

 

وأضافت رشا، خلال منتدى شباب العالم فى الجلسة الختامية بشرم الشيخ، أن هناك محاور التنمية عقدت مع الشباب فى 32 جلسة وورشة عمل فى وقت 73 ساعة وتحدث فيها 141 شاب من جميع بلدان العالم، مؤكدة أن خلال الجلسات رشحوا أن يقام منتدى شباب العالم فى كل عام بدولة مختلفة.


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منتدى شباب العالم

الشباب

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