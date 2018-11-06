مصرع 17 مهاجرا فى رحلة العبور البحرى من أفريقيا إلى إسبانيا

رويترز

قال خفر السواحل الإسبانى إن 17 مهاجرا على الأقل لقوا مصرعهم فى غضون 24 ساعة أثناء محاولتهم العبور بحرا من شمال أفريقيا إلى إسبانيا وإنه أمكن إنقاذ أكثر من 100 آخرين.

وأضاف خفر السواحل فى تغريدة على تويتر الليلة الماضية أنه رصد زورقين فى غرب البحر المتوسط بين شبه جزيرة أيبيريا والمغرب والجزائر وعليهما 80 شخصا أحياء و13 متوفين. وقال إنهم نقلوا إلى جيب ميليلية الإسبانى بشمال أفريقيا.

كما عثر خفر السواحل على 4 جثث وأنقذ 22 شخصا فى المحيط الأطلسى قبالة مدينة قادس بجنوب إسبانيا. وأصبحت إسبانيا الآن الوجهة الرئيسية للمهاجرين واللاجئين القادمين بصورة غير مشروعة من أفريقيا والشرق الأوسط سعيا للوصول إلى أوروبا.