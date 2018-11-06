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مصدر دبلوماسى يكشف لـ"اليوم السابع" سبب تأجيل زيارة وزير خارجية البرازيل

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 05:19 م
مصدر دبلوماسى يكشف لـ"اليوم السابع" سبب تأجيل زيارة وزير خارجية البرازيل وزير الخارجية سامح شكرى
كتب : أحمد جمعة
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أكد مصدر دبلوماسى مسئول فى وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، على أن مصر أجلت زيارة وزير خارجية البرازيل نونيز فيريرا، وذلك بسبب ارتباطات جديدة طارئة لدى المسئولين.

 

وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن تأجيل زيارة الوزير البرازيل سببها تعارض جدول أعمال كبار المسؤولين خلال زيارة الوزير البرازيلى.

 

وكان من المقرر أن يتوجه وزير الخارجية البرازيلى نونيز فيريرا إلى القاهرة في زيارة من الثامن إلى 11 نوفمبر الجارى كان سيلتقي خلالها بوزير الخارجية سامح شكرى.


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