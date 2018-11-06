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الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 11:05 م
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مسئول اقتصادى لبنانى يؤكد أهمية الإسراع فى تشكيل الحكومة لمعالجة الأزمات

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 11:00 م
مسئول اقتصادى لبنانى يؤكد أهمية الإسراع فى تشكيل الحكومة لمعالجة الأزمات سعد الحريرى رئيس وزراء لبنان
أ ش أ
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أكد رئيس المجلس الاقتصادى الاجتماعى فى لبنان شارل عربيد، أهمية الإسراع فى تشكيل الحكومة الجديدة، حتى يتسنى لها الإسراع فى معالجة الأزمات والتعامل مع الملفات الملحة، مشيرا إلى أن المجلس يتواصل مع كافة القوى السياسية والكتل النيابية؛ لإطلاعهم على الدراسات والأفكار التى يعدها فى شأن النهوض الاقتصادى بالبلاد.

وأشار عربيد - فى تصريح أدلى به من داخل قصر "عين التينة" عقب لقائه رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى - إلى أنه بحث مع رئيس المجلس النيابى عمل اللجان النيابية وضرورة التعاون بينها وبين المجلس الاقتصادى - الاجتماعي، حتى يستطيع المجلس أن يساهم برأيه فى الأمور التقنية المتعلقة بالنواحى الاقتصادية.

وقال إن الواقع الاقتصادى الصعب الذى تعيشه البلاد يستدعى الإسراع بالبدء فى كافة المشاريع المطروحة كل يتم تخطى هذه المرحلة الصعبة.

 


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