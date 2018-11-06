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مدير منتدى الشباب: إنشاء صندوق عربى أفريقى لدعم بناء السلام فى فترة ما بعد الصراعات

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 07:10 م
مدير منتدى الشباب: إنشاء صندوق عربى أفريقى لدعم بناء السلام فى فترة ما بعد الصراعات رشا راغب
كتب أحمد عبد الرحمن
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قالت الدكتورة رشا راغب مدير منتدى الشباب، إن من بين أهم الفعاليات التى شهدها المنتدى وأهم توصيات جلساته، نموذج محاكاة القمة العربية الإفريقية، والذى وصل عدد المشاركين فيه إلى 230 مشارك من الدول العربية والأفريقية والأجنبية وذلك تنفيذا لتوصيات نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقى المنعقد فى القاهرة فى مايو 2018 والذى يأتى تزامناً مع إعلان مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى عام 2019.

وأضافت خلال كلمتها فى جلسة إعلان توصيات منتدى شباب العالم 2018، بشرم الشيخ، أنه تم خلال نموذج المحاكاة بحث آفاق التعاون والتكامل بين الدول العربية والإفريقية برؤى شبابية، وكانت توصياته، إنشاء صندوق عربى إفريقى لدعم بناء السلام فى الدول فى فترة ما بعد الصراعات للمنطقتين العربية والإفريقية فى مجالات إعادة الإعمار والتنمية، وضع آلية عربية أفريقية مشتركة لمواجهة الإرهاب، وإنشاء صندوق تمويلى عربى إفريقى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بالتعاون بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية وكافة المؤسسات والصناديق العربية وبنك التنمية الإفريقى بهدف تقديم حوافز مادية لتنمية قطاع ريادة الأعمال والعالم العربى والإفريقى.

وتابعت:"إنشاء جائزة للمبدعين والمبتكرين الأفارقة والعرب تحت عنوان جائزة زويل / ماكس تيلر، للتميز العلمى نسبة للعالم المصرى أحمد زويل والحاصل على نوبل فى الكيمياء، وماكس تيلر العالم الجنوب إفريقى الحاصل على جائزة نوبل فى الطب، لتعزيز التعاون العربى الإفريقى فى مجال البحث العلمى، على أن يكون البحث الفائز بالجائزة مقدم من فريق علمى عربى إفريقى مشترك".

وأوضحت أنه تم على هامش نموذج المحاكاة تكريم الزعيم الراحل أنور السادات ونيلسون مانديلا والشيخ زايد آل ناهيان، لما كان لهم من دور بارز وفاعل فى القضايا العربية والإفريقية.


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