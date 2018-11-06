video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 06:27 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مدير أكاديمية ناصر العسكرية: مصر عادت بشكل قياسى بعد هزيمة 1967

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 05:09 م
مدير أكاديمية ناصر العسكرية: مصر عادت بشكل قياسى بعد هزيمة 1967 جامعة القاهرة - أرشيفية
وائل ربيعى
إضافة تعليق

أكد اللواء أركان حرب صفوت صادق الديب مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن مصر خرجت من حرب 1967 بعزيمة وإرادة قوية رغم ما حدث، موضحا أن ما فعله الشعب المصرى إبان حرب 1967 وبعدها حرب الاستنزاف 1969 غير مسبوق فى التاريخ، ومقاومته للاحتلال الإسرائيلى وتكبيده خسائر باهظة.

وأضاف الديب فى حلقة نقاشية، بعنوان "التطرف والإرهاب واستراتيجية المواجهة"، بقاعة ساويرس بالكلية، أن هناك من يروج أن مصر تعرضت للهزيمة فى 1973، رغم أنها حققت انتصارات متتالية وخاضت معارك مشرفة عقب الهزيمة من حرب 1967 مثل معركة رأس العش فى 1967 والاحتفاظ بمدينة بور فؤاد وبعدها تدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات.

ولفت مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا إلى أن هناك دولا مثل اليابان وألمانيا تعرضت للهزيمة ولم تعد لقوتها إلا بعد عقود زمنية وسنوات طويلة بينما مصر عادت فى وقت قياسى وردت هزيمتها واستردت سيناء فى 1973.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التعليم العالى تهنىء باحث مصرى لحصوله على وسام الجدارة والتميز من جامعة بالمكسيك

اكاديمية ناصر العسكرية

حرب 1973

جامعة القاهرة




لا تفوتك
رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة قادما من الصين بعد زيارة استغرقت 4 أيام

رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة قادما من الصين بعد زيارة استغرقت 4 أيام

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

نصائح خبراء الأهلى لإسقاط الترجى فى رادس بنهائى دورى أبطال أفريقيا.. عادل طعيمة يطالب اللاعبين بهدوء الأعصاب واللعب على المرتدات.. أحمد بلال يحذر من الاعتراض على التحكيم.. وماهر همام ينصح بالثبات الانفعالى

نصائح خبراء الأهلى لإسقاط الترجى فى رادس بنهائى دورى أبطال أفريقيا.. عادل طعيمة يطالب اللاعبين بهدوء الأعصاب واللعب على المرتدات.. أحمد بلال يحذر من الاعتراض على التحكيم.. وماهر همام ينصح بالثبات الانفعالى

"بذور الخير" تطرح فى بلاد "زايد الخير".. الشيخ زايد.. مسيرة بناء تمتد لكافة المشروعات.. اهتم بالتعليم والتنمية.. قاد بلاده للريادة فى "النفط والغاز" واتخذ قبل 4 عقود أولى خطوات الإمارات فى "عالم الفضاء"

"بذور الخير" تطرح فى بلاد "زايد الخير".. الشيخ زايد.. مسيرة بناء تمتد لكافة المشروعات.. اهتم بالتعليم والتنمية.. قاد بلاده للريادة فى "النفط والغاز" واتخذ قبل 4 عقود أولى خطوات الإمارات فى "عالم الفضاء"

برشلونة يصطدم بالذكريات السيئة ضد الإنتر فى دوري أبطال أوروبا.. فيديو

برشلونة يصطدم بالذكريات السيئة ضد الإنتر فى دوري أبطال أوروبا.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة