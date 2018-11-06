مدير أكاديمية ناصر العسكرية: مصر عادت بشكل قياسى بعد هزيمة 1967

أكد اللواء أركان حرب صفوت صادق الديب مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن مصر خرجت من حرب 1967 بعزيمة وإرادة قوية رغم ما حدث، موضحا أن ما فعله الشعب المصرى إبان حرب 1967 وبعدها حرب الاستنزاف 1969 غير مسبوق فى التاريخ، ومقاومته للاحتلال الإسرائيلى وتكبيده خسائر باهظة.

وأضاف الديب فى حلقة نقاشية، بعنوان "التطرف والإرهاب واستراتيجية المواجهة"، بقاعة ساويرس بالكلية، أن هناك من يروج أن مصر تعرضت للهزيمة فى 1973، رغم أنها حققت انتصارات متتالية وخاضت معارك مشرفة عقب الهزيمة من حرب 1967 مثل معركة رأس العش فى 1967 والاحتفاظ بمدينة بور فؤاد وبعدها تدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات.

ولفت مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا إلى أن هناك دولا مثل اليابان وألمانيا تعرضت للهزيمة ولم تعد لقوتها إلا بعد عقود زمنية وسنوات طويلة بينما مصر عادت فى وقت قياسى وردت هزيمتها واستردت سيناء فى 1973.