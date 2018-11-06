مديرة BBC بالقاهرة تكشف رسائل السيسي لها خلال لقائه ممثلى الإعلام الأجنبى

كتب إبراهيم حسان

التقى الزميل محمود سعد الدين، مدير تحرير "اليوم السابع"، بـ صفاء فيصل، مديرة مكتب BBC فى القاهرة، على هامش تغطية فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

قالت صفاء فيصل، مديرة مكتب BBC فى القاهرة، إن لأول مرة تشارك فى منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، لكن مشاركتها فرصة جيدة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، لاسيما فى حوار يتسم بقدر كبير جدا من الشفافية والصراحة، ومناخ يحمل حرية كبيرة فى طرح الأسئلة.

وأضافت فيصل، أن أسئلتها للرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اللقاء، اقتصرت على شئون الإعلام وقوانينه والقواعد التى تم اعتمادها فى الفترة الأخيرة فى مصر، وأبدت بعض القلق من هذه التشريعات والقوانين، كما وجهت سؤالا آخر للرئيس السيسي بشأن التصور الذى يراه الكثير من المراقبين للمشهد الإعلامى المصرى، حول أن هناك اتجاها واحدا للإعلام بالقاهرة، لكن بدأ الرئيس بالإجابة عن السؤال الأخير، بأنه لا ينبغى قول ذلك الأمر لأنه يسمح بالتعددية.

وأوضحت مديرة مكتب BBC فى القاهرة، أنها قالت للرئيس عبد الفتاح السيسى، إن منتدى شباب العالم يروج لصحافة التعددية والاختلاف، ويجب أن تنعكس تلك التجربة فى الإعلام، معبرة عن سعادتها البالغة لمتابعة الرئيس السيسى لقناة BBC بالعربية، وقالت: "الرئيس قال لى أنا بشوف BBC وعارف كل حاجة عنها".

وأشارت إلى أنها انخرطت فى حوار بناء مع الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات مؤخرا، حول أهمية التواصل مع وسائل الإعلام الأجنبى، مبينه أن حديث عن الرئيس عن الإعلام كان مثمرا، كما أن تعهد الرئيس بتواصل المسئولين المصريين بوسائل الإعلام الأجنبية، فيما تعهدت له بأن تعكس الرؤية المصرية لديهم.