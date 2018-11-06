محافظ سوهاج ومدير الأمن يترأسان وفدا لتأدية واجب العزاء فى شهاداء حادث المنيا

سوهاج محمود مقبول

ترأس الدكتور احمد الأنصارى محافظ سوهاج مساء أمس وفد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية ورجال الدين الاسلامى، لتأدية واجب العزاء لنيافة الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاه والمراغة فى ضحايا الحادث الإرهابى الغاشم على أتوبيس قرب دير الأنبا صموئيل بالمنيا، وذلك بمقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بسوهاج ،وذلك بحضور اللواء هشام الشافعى مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج , واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد للمحافظة , والعميد عبدالحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية ،والنائب ممدوح مقلد ،و والنائب احمد نشأت ،و والنائب هشام الشطورى أعضاء مجلس النواب .

وأكد الأنصارى ، على مفاهيم المحبة والمودة والتسامح التى تجمع أبناء الشعب المصرى من مسلمين وأقباط ، وأن تلك المحاولات الفاشلة من جماعات الأرهاب والظلام لن تستطيع أن تنال من وحدة الشعب المصرى ونسيجه القوى على مر العصور ، مشيرا إلى قدرة الشعب المصري وقواته المسلحة والشرطة وقيادته الحكيمة في القضاء على الإرهاب والقصاص من تلك الجماعات الإرهابية الغاشمة.



محافظ سوهاج ومدير الأمن يترأسان وفدا لتأدية واجب العزاء (1)



محافظ سوهاج ومدير الأمن يترأسان وفدا لتأدية واجب العزاء (2)



محافظ سوهاج ومدير الأمن يترأسان وفدا لتأدية واجب العزاء (3)



محافظ سوهاج ومدير الأمن يترأسان وفدا لتأدية واجب العزاء (4)