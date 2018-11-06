محافظ جنوب سيناء ووزير التعليم يضعان حجر أساس المدرسة المصرية اليابانية

جنوب سيناء – فايزة مرسال

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بوضع حجر الأساس للمدرسة المصرية اليابانية بمدينة شرم الشيخ بحضور اللواء محمود عيسى، سكرتير عام المحافظة، واللواء عبد الفتاح حلمى، مستشار محافظ جنوب سيناء، وبحضور النائب عطية موسى، نائب مجلس النواب عن مدن خليج العقبة بجنوب سيناء.

كما حضر وضع حجر الأساس محمد عقل، مدير عام مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، والمهندس طارق أحمد عبد الله، مدير عام الأبنية التعليمية بجنوب سيناء، والمهندسة دعاء حمزة، مدير الأبنية التعليمية بمدن خليج العقبة وممثلى الجهاز التنفيذى، ومجدى أبو الفتوح، سكرتير مدينة شرم الشيخ.

وتبلغ المساحة الكلية 10 آلاف متر مربع، والمدرسة عبارة عن 28 فصلا من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية، تبلغ التكلفه التقديريه 40 مليون جنيه.

وتقع المدرسة أمام فرع جامعة الملك سلمان، وبجوار مدينة الشباب والرياضة بحى النور بمدينة شرم الشيخ.



تنفيذ الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، مدة التنفيذ حوالي 7 أشهر من بداية استلام موقع العمل.



وتعتبر المدرسة المصرية اليابانية بمدينة شرم الشيخ هى ثانى مدرسة من هذا النوع تنشأ بالمحافظة، حيث تم إنشاء مدرسة مصرية يابانية بمدينة طور سيناء العاصمة وتم بدء الدراسة بها منذ بداية العام الدراسي الحالي.