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محافظ الفيوم: تطوير منظومة قاعدة البيانات لخدمات المواطنين بالمحليات

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 02:27 م
محافظ الفيوم: تطوير منظومة قاعدة البيانات لخدمات المواطنين بالمحليات جانب من اجتماع محافظ الفيوم
الفيوم – رباب الجالى
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عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اجتماعاً مع اللواء محمد عزى مسئول تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط والمتابعة، وحمدى سالم مدير نظم المعلومات بالمحليات، لمناقشة تنفيذ منظومة قاعدة البيانات المتكاملة، التى تهدف إلى تطوير خدمات المواطنين من خلال توضيح مؤشرات الأداء أولاً بأول، وكتابة تقارير متابعة عن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة المراكز والمدن، وذلك بحضور المهندس حسن موافى السكرتير العام المساعد بالمحافظة، وعدد من رؤساء المراكز والمدن، ورؤساء المراكز التكنولوجية والوحدات الهندسية بكل مركز على حدة.

أشار محافظ الفيوم، أن المحافظة لن تدخر جهداً فى نجاح تنفيذ المنظومة بالتعاون مع وزارة التخطيط، من خلال رفع كفاءة المراكز التكنولوجية بكافة مراكز ومدن المحافظة، وعمل إحلال وتجديد للشبكة الداخلية وتحسين الخدمات بها، والربط بينهما، بالإضافة إلى حصول المواطن على جميع الخدمات مميكنة ، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين وحصولهم على خدمات متميزة وعاجلة دون عناء.

مضيفاً أنه سيتم تشكيل فريق عمل متكامل تابع لكل مركز لتدريبهم على استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لتلبية خدمات المواطنين.

ومن جهته أشار مسئول تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط والمتابعة أن تطبيق المنظومة يأتى فى إطار تنفيذ تكليفات رئاسة الجمهورية لتطوير خدمات المواطنين، من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة وتحميل تطبيقات على الهاتف الجوال يستخدمها المواطن لتقديم طلبه عليها ومتابعتها من خلال الربط بينها وبين شبكة داخلية تنفذ بجميع المراكز والمدن، حتى يصل المواطن إلى تلبية طلبه بكل سهولة .

 

 

 


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