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محافظ البحيرة يلتقى 36 مواطنا فى اللقاء الأسبوعى للمواطنين

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 02:19 م
محافظ البحيرة يلتقى 36 مواطنا فى اللقاء الأسبوعى للمواطنين جانب من اللقاء
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على حرصه وتأكيده على تفعيل التواصل مع المواطنين للتعرف منهم على احتياجاتهم ومطالبهم التي تمس حياتهم اليومية في شتى القطاعات الخدمية والعمل على ايجاد حلول فورية وسريعة لها.
 
والتقي اليوم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بعدد 36 مواطنا من مواطنى المحافظة تنوعت مطالبهم ومشاكلهم حسب حالة كل مواطن وظروفه وذلك من خلال اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين بحضور المهندس عبد الرحمن الشهاوي السكرتير العام ووكلاء وزارات الصحة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي ومسئولي المرور ومجمع المواقف ورؤساء الوحدات المحلية ومديري عام إدارت الشئون المالية والإدارية والقانونية والرقابة والمتابعة بالديوان العام.
 
والتقي محافظ البحيرة، بالمواطنين وحرص على مقابلة كل مواطن على حده والحديث معه والعمل على إنهاء مشكلته، وكلف بالتنسيق مع الحاضرين من الجهات المعنية لحل شكواهم كل فيما يخصه. 
 
ووافق محافظ البحيرة على صرف مساعدات مالية لعدد 22 مواطن وأحال طلب واحد مقدم لمديرية التربية والتعليم وكذا إحالة عدد 3 طلبات مقدمة لمديرية الصحة، بالإضافة إلي عدد 3 طلبات لإدارة المرور و4 طلبات لمجلسى مدينة دمنهور وكفر الدوار وعدد 4 طلبات للتأمينات الاجتماعية والتنظيم والإدارة وذلك لبحث تلك الطلبات والعمل على إيجاد الحلول السريعة والفورية لها.
 

 


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