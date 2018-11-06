محافظ الإسماعيلية يؤكد تفعيل دور جامعة سيناء فى خدمة المجتمع والبيئة.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

أكد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، على أهمية تفعيل دور الجامعات فى خدمة وتنمية البيئة والمجتمع ودفع عجلة التنمية الشاملة على أرض مصر خلال تلك الفترة، من خلال استثمار إمكانيات الجامعة وما لديها من خبرات وأبحاث علمية لخدمة مصر.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ الإسماعيلية للدكتور حسن راتب، رئيس مجلس إدارة جامعة سيناء والوفد المرافق له من أعضاء مجلس إدارة الجامعة والأساتذة المتخصصين.

وخلال اللقاء الذى حضره كل من محمد عبد السلام الصيرة، السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام المساعد للمحافظة تم استعراض ومناقشة سبل تعزيز ودعم أوجه التعاون فيما بين المحافظة والجامعة لدفع عجلة التنمية الشاملة على أرض الإسماعيلية وتوابعها فى مختلف محاور التنمية.

كما تم الاتفاق على عقد عدد من المؤتمرات واللقاءات الموسعة بحضور نخبة من الأساتذة والمتخصصين لتفعيل دور الجامعة فى خدمة القطاع الزراعى بشرق قناة السويس وتنمية مشروعات الاستصلاح الزراعى شرق الإسماعيلية بالتزامن مع ما يجرى تنفيذه من مشروعات قومية لتنمية محور قناة السويس وبما يساهم إلى حد كبير فى تشجيع الاستثمار بالمنطقة وخلق المزيد من فرص العمل.



لقاء محافظ الإسماعيلية مع مجلس إدارة جامعة سيناء برئاسة حسن راتب



لقاء محافظ الإسماعيلية مع مجلس إدارة جامعة سيناء برئاسة حسن راتب