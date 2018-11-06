video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 09:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مجلس الوزراء الكويتى يقرر تعطيل العمل بالوزارات والمؤسسات لسوء الأحوال الجوية

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 08:06 ص
مجلس الوزراء الكويتى يقرر تعطيل العمل بالوزارات والمؤسسات لسوء الأحوال الجوية مجلس الوزراء الكويتى
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن مجلس الوزراء الكويتى، اليوم /الثلاثاء/، تعطيل العمل فى جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية؛ وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.
وكان وزير التربية وزير التعليم العالى الكويتى الدكتور حامد العازمى قد أعلن صباح اليوم تعطيل الدراسة فى جميع المدارس وكليات التعليم التطبيقى وجامعة الكويت، بناء على تعليمات مجلس الوزراء الكويتى، بسبب سوء الأحوال الجوية.
وشهدت الكويت على مدى اليومين الماضيين، سوءا فى الأحوال الجوية؛ حيث أضاءت صواعق البرق الشديدة سماء الكويت، فيما تعرضت جميع محافظات البلاد الست إلى أمطار غزيرة.
وتسببت الأمطار الغزيرة فى تكدسات مرورية كبيرة على الطرق السريعة والرئيسية، خاصة فى ظل انخفاض مستوى الرؤية الأفقية ببعض المناطق، وما صاحبه من رياح شديدة، وهو ما استدعى وزارة الداخلية الكويتية إلى تحذير قائدى السيارات بضرورة توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة جراء موجة الطقس السيء، وكذلك مناشدة مرتادى البحر بوقف رحلاتهم البحرية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هيئة الموانئ الكويتية: استئناف حركة الملاحة فى ميناء الشعيبة بعد توقفها

موجات برق شديدة تضىء سماء الكويت وسط أمطار غزيرة

الكويت تعلن وقوفها إلى جانب مصر فى مواجهة الارهاب

الكويت

مجلس الوزراء الكويتى

سوء الأحوال الجوية

المؤسسات

أخبار العرب

عرب وعالم




لا تفوتك
بالأرقام.. كيف تطور الاحتياطى الأجنبى خلال عام ليصل لـ44.501 مليار دولار؟

بالأرقام.. كيف تطور الاحتياطى الأجنبى خلال عام ليصل لـ44.501 مليار دولار؟

الخميس المتمم لشهر صفر والجمعة غرة ربيع الأول والمولد النبوى 20نوفمبر فلكيا

الخميس المتمم لشهر صفر والجمعة غرة ربيع الأول والمولد النبوى 20نوفمبر فلكيا

نص كلمة السيسى فى جلسة "كيف نبنى قادة المستقبل" بمنتدى الشباب".. الرئيس: "التوك توك" عمل أزمة.. ونحتاج لبناء 250 ألف فصل جديد بتكلفة 130 مليار جنيه.. نحلها إزاى؟

نص كلمة السيسى فى جلسة "كيف نبنى قادة المستقبل" بمنتدى الشباب".. الرئيس: "التوك توك" عمل أزمة.. ونحتاج لبناء 250 ألف فصل جديد بتكلفة 130 مليار جنيه.. نحلها إزاى؟

الأرصاد تحذر: درجات الحرارة أقل من معدلاتها.. انخفاض ملحوظ بكافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع.. وتكشف: طقس معتدل وأمطار بالسواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.. ولا أمطار بالعاصمة والعظمى تصل 25 درجة

الأرصاد تحذر: درجات الحرارة أقل من معدلاتها.. انخفاض ملحوظ بكافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع.. وتكشف: طقس معتدل وأمطار بالسواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.. ولا أمطار بالعاصمة والعظمى تصل 25 درجة

إحالة سائق زوجة محمد رمضان للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ

إحالة سائق زوجة محمد رمضان للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة