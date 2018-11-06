مجلس السلام يأمل إسهام صيغة موسكو بإنهاء الصراع بين الحكومة الأفغانية وطالبان

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قال المتحدث باسم المجلس الأعلى للسلام فى أفغانستان سيد إحسان طاهرى "إن الوفد الأفغانى إلى اجتماعات "صيغة موسكو" سيتكون من أربعة أعضاء وبرئاسة نائب رئيس المجلس الأعلى للسلام حاجى دين محمد".

وأضاف طاهرى ، لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الاثنين ، " نأمل أن تفضى المساعى الإقليمية والدولية، ومنها مؤتمر صيغة موسكو، فى الإسهام بتقريب وجهات النظر بين الإدارة الأفغانية وقيادة حركة طالبان عبر تسريع وتيرة عملية السلام وإقناع الحركة بالجلوس على طاولة الحوار لإنهاء الصراع المستمر منذ أربعة عقود فى البلاد".

وأوضح أن أجندة الوفد تتركز على إجراء محادثات مباشرة وجهاً لوجه مع حركة طالبان على أمل بداية محادثات السلام عما قريب.

ورداً على سؤال بخصوص تصريحات الناطق باسم وزارة الخارجية الأفغانية بشأن عدم تمثيل وفد المجلس الأعلى للسلام الحكومة الأفغانية ، أكد طاهرى أن وظيفة المجلس هى التوسط من أجل السلام ، والوفد سيذهب إلى موسكو بالنيابة عن أفغانستان ، مشددا على أن اجتماع موسكو لا يعتبر مفاوضات سلام بل هو حوار لتقوية الإجماع الدولى والإقليمى حول دعم السلام.

وأعرب عن أمله أن تصدر طالبان بياناً تعلن فيه عن استعدادها لعقد مفاوضات سلام مع الحكومة الأفغانية ، وقال " نتطلع أن يكون اجتماع موسكو خطوة قوية تُفضى إلى خطوات عملية لتقوية وتسريع وتيرة عملية السلام فى أفغانستان بإدارة أفغانية".



وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت فى وقت سابق عن عقد اللقاء الثانى لصيغة موسكو التشاورية حول أفغانستان فى 9 نوفمبر الجارى ، وأوضحت أن اللقاء سيكون على مستوى نواب وزراء الخارجية والمبعوثين الخاصين بالأزمة الأفغانية ، ومن المقرر مشاركة 12 دولة فى لقاء "صيغة موسكو" حول المشكلة الأفغانية.