مثول ألمانى 94 عاما أمام المحكمة بتهمة قتل المئات فى معسكر اعتقال النازى

رويترز

مثل ألمانى عمره 94 عاما أمام محكمة على مقعد متحرك اليوم الثلاثاء بتهمة المساعدة فى قتل مئات الأشخاص فى معسكر اعتقال للنازى خلال الحرب العالمية الثانية.

والرجل حارس سابق فى الشرطة السرية النازية ولا يمكن الكشف عن اسمه لأسباب قانونية، ونفى الرجل الاتهامات.

وهو متهم بأنه كان على علم بأعمال القتل بين عامى 1942 و1944 فى معسكر شتوتهوف قرب مدينة جدانسك البولندية حاليا. وتقول تقارير إن حوالى 65 ألف شخص قتلوا أو توفوا هناك.

وواجه المشتبه به صعوبة فى الاستماع إلى الإجراءات وتم إعطاؤه سماعات أذن عندما قال إنه لا يمكنه السماع. ويواجه عقوبة تصل إلى السجن عشرات السنين إذا أدين.

وقال المدعى العام أندرياس برينديل للمحكمة إن المشتبه به، الذى كان يعمل حارسا فى شتوتهوف حيث قتل أناس بطرق مختلفة، متهم بالمشاركة فى قتل مئات.

ويحاكم المشتبه به أمام محكمة للأحداث لأنه كان دون 21 عاما وقت وقوع الجرائم المزعومة. وجرى تحديد الجلسات بما لا يزيد عن ساعتين للواحدة فى اليوم بسبب حالته الصحية. ومن المقرر استمرار جلسات الاستماع حتى منتصف فبراير.