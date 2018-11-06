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مبادرة "أولادنا فى عنينا" تكشف على 1100 تلميذ فى الفيوم

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 12:32 م
مبادرة "أولادنا فى عنينا" تكشف على 1100 تلميذ فى الفيوم مبادرة أولادنا فى عنينا
الفيوم - رباب الجالي
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واصلت مبادرة "أولادنا فى عنينا" للكشف عن أمراض العيون والأنيميا والسكرى لأطفال المدارس، عملها بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، بالتعاون بين مؤسسة صناع الخير للتنمية والمصرف المتحد، وبرعاية وزارة التربية والتعليم.

وصرح هانى عبد الفتاح المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير للتنمية، أنه تم الكشف أمس على 1100 تلميذ من المرحلتين الابتدائية والاعدادية بمدرسة منشأة سيف النصر للتعليم الأساسى بمحافظة الفيوم، وذلك بالتنسيق قيادات المحافظة.

وأضاف عبد الفتاح، أن الكشف شمل أمراض العيون وإجراء تحاليل الأنيميا والسكرى لطلاب المدرسة، وأيضا الكشف على 16 طالبة من الفصل المجتمعى التابع لمحو الأمية وتعليم الكبار، والكشف على 50 معلم ومعلمة وعمال المدرسة وذلك لخلق بيئة صحية داخل المدارس التعليمية بالمحافظة.

وأوضح عبد الفتاح، أنه تم توزيع 500عبوة قطرة عيون، وتسجيل 200 نظارة طبية وتحويل 5 حالات تدخلات جراحية بالعين، وتم توزيع 450 عبوة حديد لعلاج الأنيميا لـ 150 طفلا تكفى لمدة شهر، وسحب عينات من 40 طفل يعانى من أنيميا شديدة أو ارتفاع مستوى السكر فى الدم لإجراء تحاليل معملية أخرى، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف 8 حالات أمراض جلدية والتهابات شديدة بالحلق مصحوبة بحمى روماتيزمية وحالات ضعف عام تم الكشف عليهم من قبل الفريق الطبى وتوفير العلاج.
 

 

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