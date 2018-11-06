video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 12:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

لوكاشينكو: لا ضرورة لقاعدة عسكرية روسية فى بيلاروسيا

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 12:02 م
لوكاشينكو: لا ضرورة لقاعدة عسكرية روسية فى بيلاروسيا رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو
أ ش أ
إضافة تعليق

قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو اليوم الثلاثاء إنه لا ضرورة لإنشاء قاعدة عسكرية روسية فى بلاده، مؤكدا أن مينسك قادرة على حماية أمنها بإمكانياتها الخاصة.
ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن لوكاشينكو قوله، فى لقاء مع مجموعة من المحللين الأمريكيين فى مينسك، "كثير ما تُناقش مسألة القاعدة العسكرية الروسية على أراضى بيلاروسيا، إنها مشكلة مختلقة".
وأضاف: "نحن فى اتحاد عسكرى سياسى مع روسيا، ستكون هنا قاعدة عسكرية أو لن تكون، لا فرق أبدا. نحن لا ننشر هذه القاعدة ليس لنستعرض سيادتنا واستقلالنا، نحن لا ننشرها لأنها غير مهمة، نحن بأنفسنا وبخطتنا مع روسيا سنؤمن تلك الوظائف المترتبة علينا".
وتابع لوكاشينكو أن جيش بلاده "قادر وبفعالية أكبر على مواجهة أى عدوان إن دعت الحاجة، وفى أى نزاع على أراضى بيلاروسيا، لأننا على أرضنا".
ونوه بأن بلاده قد تحتاج إلى أسلحة جديدة، بما في ذلك الصواريخ في حال تنمية نشاط حلف الناتو في المنطقة، أو نشر قاعدة عسكرية أمريكية في بولندا. وقال بهذا الخصوص: "إذا استمر حلف الناتو في ترويعنا على هذا النحو مثل نشر للقاعدة الأمريكية في بولندا، أو بعض التحركات الأخرى سنحتاج إلى أسلحة أكثر فعالية، في المقام الأول الصواريخ".
وأكد لوكاشينكو أن مينسك تعمل في هذا الاتجاه بشكل مستقل لضمان أمنها، قائلا: "لقد أنشأنا صناعة الصواريخ الخاصة بنا وأنتجنا أسلحة صاروخية عالية الدقة".
وكانت بولندا د اقترحت في وقت سابق على الولايات المتحدة إنشاء قاعدة عسكرية دائمة على أراضيها، وتم تقديم الاقتراح خارج نطاق حلف الناتو، على أساس ثنائي.
من جانبه، قال لوكاشينكو إنه نصح وزير الخارجية البولندي ياتسيك تشابوتوفيتش بعدم إنشاء قواعد عسكرية غير لازمة في بلاده، وإلا فإن موسكو ومينسك، ستضطران للرد.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

روسيا والهند تدشنان مشروعا مشتركا لإنتاج مروحيات "كا-226"

روسيا توقع 3 عقود لتوريد أسلحة برية وجوية وبحرية إلى الصين

روسيا تعترض طائرة أمريكية فوق البحر الأسود

بيلاروسيا

ألكسندر لوكاشينكو

قاعدة عسكرية روسية

روسيا

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
بالأرقام.. كيف تطور الاحتياطى الأجنبى خلال عام ليصل لـ44.501 مليار دولار؟

بالأرقام.. كيف تطور الاحتياطى الأجنبى خلال عام ليصل لـ44.501 مليار دولار؟

الخميس المتمم لشهر صفر والجمعة غرة ربيع الأول والمولد النبوى 20نوفمبر فلكيا

الخميس المتمم لشهر صفر والجمعة غرة ربيع الأول والمولد النبوى 20نوفمبر فلكيا

نص كلمة السيسى فى جلسة "كيف نبنى قادة المستقبل" بمنتدى الشباب".. الرئيس: "التوك توك" عمل أزمة.. ونحتاج لبناء 250 ألف فصل جديد بتكلفة 130 مليار جنيه.. نحلها إزاى؟

نص كلمة السيسى فى جلسة "كيف نبنى قادة المستقبل" بمنتدى الشباب".. الرئيس: "التوك توك" عمل أزمة.. ونحتاج لبناء 250 ألف فصل جديد بتكلفة 130 مليار جنيه.. نحلها إزاى؟

الأرصاد تحذر: درجات الحرارة أقل من معدلاتها.. انخفاض ملحوظ بكافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع.. وتكشف: طقس معتدل وأمطار بالسواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.. ولا أمطار بالعاصمة والعظمى تصل 25 درجة

الأرصاد تحذر: درجات الحرارة أقل من معدلاتها.. انخفاض ملحوظ بكافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع.. وتكشف: طقس معتدل وأمطار بالسواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.. ولا أمطار بالعاصمة والعظمى تصل 25 درجة

إحالة سائق زوجة محمد رمضان للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ

إحالة سائق زوجة محمد رمضان للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة