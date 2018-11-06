لوكاشينكو: لا ضرورة لقاعدة عسكرية روسية فى بيلاروسيا

أ ش أ

قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو اليوم الثلاثاء إنه لا ضرورة لإنشاء قاعدة عسكرية روسية فى بلاده، مؤكدا أن مينسك قادرة على حماية أمنها بإمكانياتها الخاصة.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن لوكاشينكو قوله، فى لقاء مع مجموعة من المحللين الأمريكيين فى مينسك، "كثير ما تُناقش مسألة القاعدة العسكرية الروسية على أراضى بيلاروسيا، إنها مشكلة مختلقة".

وأضاف: "نحن فى اتحاد عسكرى سياسى مع روسيا، ستكون هنا قاعدة عسكرية أو لن تكون، لا فرق أبدا. نحن لا ننشر هذه القاعدة ليس لنستعرض سيادتنا واستقلالنا، نحن لا ننشرها لأنها غير مهمة، نحن بأنفسنا وبخطتنا مع روسيا سنؤمن تلك الوظائف المترتبة علينا".

وتابع لوكاشينكو أن جيش بلاده "قادر وبفعالية أكبر على مواجهة أى عدوان إن دعت الحاجة، وفى أى نزاع على أراضى بيلاروسيا، لأننا على أرضنا".

ونوه بأن بلاده قد تحتاج إلى أسلحة جديدة، بما في ذلك الصواريخ في حال تنمية نشاط حلف الناتو في المنطقة، أو نشر قاعدة عسكرية أمريكية في بولندا. وقال بهذا الخصوص: "إذا استمر حلف الناتو في ترويعنا على هذا النحو مثل نشر للقاعدة الأمريكية في بولندا، أو بعض التحركات الأخرى سنحتاج إلى أسلحة أكثر فعالية، في المقام الأول الصواريخ".

وأكد لوكاشينكو أن مينسك تعمل في هذا الاتجاه بشكل مستقل لضمان أمنها، قائلا: "لقد أنشأنا صناعة الصواريخ الخاصة بنا وأنتجنا أسلحة صاروخية عالية الدقة".

وكانت بولندا د اقترحت في وقت سابق على الولايات المتحدة إنشاء قاعدة عسكرية دائمة على أراضيها، وتم تقديم الاقتراح خارج نطاق حلف الناتو، على أساس ثنائي.

من جانبه، قال لوكاشينكو إنه نصح وزير الخارجية البولندي ياتسيك تشابوتوفيتش بعدم إنشاء قواعد عسكرية غير لازمة في بلاده، وإلا فإن موسكو ومينسك، ستضطران للرد.