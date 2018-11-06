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لورا وسارة أيوب لـ"اليوم السابع": لا نستطيع وصف سعادتنا بتكريم الرئيس لنا

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 11:21 م
لورا وسارة أيوب لـ"اليوم السابع": لا نستطيع وصف سعادتنا بتكريم الرئيس لنا لورا وسارة أيوب
كتب أحمد عبد الرحمن
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التقى الزميل محمود سعد الدين، مدير تحرير "اليوم السابع"، لورا وسارة أيوب بعد تكريمهما من الرئيس عبد الفتاح السيسى بحفل ختام منتدى شباب العالم.

وقالت لورا أيوب، على هامش منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، إنها لا تستطيع أن تصف مدى سعادتها، مردفة: "مكناش قادرين نفكر إن تكريمنا ممكن يوصل لكدة"، وتابعت: "الجائزة تظهر أن الفن فى مصر مهم، ولا بد من سماع الموسيقى".

من جانبها، أعربت سارة أيوب عن سعادتها من لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، مستطردة: "احنا مبسوطين جداً جداً جداً"، موضحة أنها تحلم أنها وأختها يعزفان موسيقى أمام أشخاص كثيرون فى احتفالات كثيرة".


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لورا وساره اليوم

منتدى شباب العالم

الرئيس السيسى




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