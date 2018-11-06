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"كيم جونج" يبحث الأوضاع الأمنية فى شبه الجزيرة الكورية مع نظيره الكوبى

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 09:12 ص
"كيم جونج" يبحث الأوضاع الأمنية فى شبه الجزيرة الكورية مع نظيره الكوبى زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون
بيونج يانج (أ ش أ)
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عقد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع نظيره الكوبى ميجيل ماريو دياز فى مكتبه الرئاسى فى العاصمة بيونج يانج.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية فى كوريا الشمالية أن الطرفين بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وأطلعا بعضهما على تطورات الأوضاع فى بلديهما، وتطرقا أيضا إلى مناقشة النجاحات والخبرات التى تحققت بكوريا الجنوبية وكوبا فى المجال المتصل بالتنمية الاجتماعية الاقتصادية.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول العديد من القضايا ذات الصلة بالأنشطة الحزبية والبنيات الاشتراكية للجانبين، إضافة إلى مناقشة الأوضاع الأمنية الراهنة بشبه الجزيرة الكورية، وجملة من القضايا الدولية التى تهم الجانبين.

وكان الرئيس الكوبى قد وثل برفقة عقيلته إلى عاصمة كوريا الشمالية بيونج يانج أمس الأول الأحد، فى إطار زيارة رسمية.

 


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