video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 06:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

قيادى سابق بالإخوان: قنوات الجماعة تتعامل مع العاملين لديها بمنطق المصلحة

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 05:00 ص
قيادى سابق بالإخوان: قنوات الجماعة تتعامل مع العاملين لديها بمنطق المصلحة طارق ابو السعد
كتب أحمد عرفة
إضافة تعليق

لا تزال أزمة قنوات الإخوان في تركيا قائمة، فى ظل استمرار سياسة فصل العاملين بقنوات الجماعة التى تبث من مدينة إسطنبول، واتباع سياسة تعسفية ضد العاملين في تلك القنوات، وانتشار الفضائح ضد القائمين على تلك القنوات.

فى هذا الإطار، قال طارق أبو السعد، القيادي السابق بجماعة الإخوان، إن قنوات الإخوان كجماعة الإخوان لا تقبل أن يكون لك رأى أو شخصية مستقلة، ولا تقبل إلا بالسمع والطاعة وحتى لو قدمتها لكنك كنت عبئا عليهم لأسباب مختلفة لهم يتخلصون من العاملين لديهم ولا يقبلوا وجودهم.

وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المشكلة ليست في الإخوان ولا قنواتهم بل فيمن يقبل التعاون معهم ويتمادى معهم  وهو يعلم النهاية، فنهاية كل شخص تختلف من شخص لأخر حسب استفادة الجماعة ومصلحتها منه، أو ضررها من هذا العضو.

وكانت الأزمة اشتعلت من جديد داخل قناة الشرق الإخوانية، فى ظل خروج اعترافات من العاملين بتلك القنوات تكشف الوضع المأساوى الذى تعيشه الجماعة وقياداتها فى إسطنبول، وعمليات النصب وفصل العديد من العاملين بتلك القنوات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"باليرمو" يسقط فى شباك إسلاميى ليبيا .. إيطاليا تحتضن اجتماعا لمنظمات مجتمع مدنى تمولها قطر وتركيا .. مصدر ليبى: محاولة جديدة لتجميل صورة الاخوان وتهديد لمؤتمر "صقلية" .. وتحذيرات من تكرار خطيئة اجتماع "داكار"

السير الذاتية لمرشحين "إخوان" لوظائف مصرفية ضمن أحراز "التخابر مع حماس"

"شهوة شيطان".. فتاة تعاشر شقيقها وتحمل منه سفاحا.. الزوج: "متجوزها من 4 شهور ولقيتها حامل فى الشهر السابع".. الأخ: "كانت بتغرينى وتدخلى الأوضة وأنا شارب".. ويؤكد "فضلنا مع بعض 7 شهور مخدرات وجنس"

اخبار العالم

الاخوان

ايمن نور

قنوات الاخوان

ازمه الاخوان

اخر الاخبار




لا تفوتك
بالأرقام.. كيف تطور الاحتياطى الأجنبى خلال عام ليصل لـ44.501 مليار دولار؟

بالأرقام.. كيف تطور الاحتياطى الأجنبى خلال عام ليصل لـ44.501 مليار دولار؟

الخميس المتمم لشهر صفر والجمعة غرة ربيع الأول والمولد النبوى 20نوفمبر فلكيا

الخميس المتمم لشهر صفر والجمعة غرة ربيع الأول والمولد النبوى 20نوفمبر فلكيا

نص كلمة السيسى فى جلسة "كيف نبنى قادة المستقبل" بمنتدى الشباب".. الرئيس: "التوك توك" عمل أزمة.. ونحتاج لبناء 250 ألف فصل جديد بتكلفة 130 مليار جنيه.. نحلها إزاى؟

نص كلمة السيسى فى جلسة "كيف نبنى قادة المستقبل" بمنتدى الشباب".. الرئيس: "التوك توك" عمل أزمة.. ونحتاج لبناء 250 ألف فصل جديد بتكلفة 130 مليار جنيه.. نحلها إزاى؟

الأرصاد تحذر: درجات الحرارة أقل من معدلاتها.. انخفاض ملحوظ بكافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع.. وتكشف: طقس معتدل وأمطار بالسواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.. ولا أمطار بالعاصمة والعظمى تصل 25 درجة

الأرصاد تحذر: درجات الحرارة أقل من معدلاتها.. انخفاض ملحوظ بكافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع.. وتكشف: طقس معتدل وأمطار بالسواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.. ولا أمطار بالعاصمة والعظمى تصل 25 درجة

إحالة سائق زوجة محمد رمضان للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ

إحالة سائق زوجة محمد رمضان للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة