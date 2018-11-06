قيادى سابق بالإخوان: قنوات الجماعة تتعامل مع العاملين لديها بمنطق المصلحة

كتب أحمد عرفة

لا تزال أزمة قنوات الإخوان في تركيا قائمة، فى ظل استمرار سياسة فصل العاملين بقنوات الجماعة التى تبث من مدينة إسطنبول، واتباع سياسة تعسفية ضد العاملين في تلك القنوات، وانتشار الفضائح ضد القائمين على تلك القنوات.

فى هذا الإطار، قال طارق أبو السعد، القيادي السابق بجماعة الإخوان، إن قنوات الإخوان كجماعة الإخوان لا تقبل أن يكون لك رأى أو شخصية مستقلة، ولا تقبل إلا بالسمع والطاعة وحتى لو قدمتها لكنك كنت عبئا عليهم لأسباب مختلفة لهم يتخلصون من العاملين لديهم ولا يقبلوا وجودهم.

وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المشكلة ليست في الإخوان ولا قنواتهم بل فيمن يقبل التعاون معهم ويتمادى معهم وهو يعلم النهاية، فنهاية كل شخص تختلف من شخص لأخر حسب استفادة الجماعة ومصلحتها منه، أو ضررها من هذا العضو.

وكانت الأزمة اشتعلت من جديد داخل قناة الشرق الإخوانية، فى ظل خروج اعترافات من العاملين بتلك القنوات تكشف الوضع المأساوى الذى تعيشه الجماعة وقياداتها فى إسطنبول، وعمليات النصب وفصل العديد من العاملين بتلك القنوات.