فيديو.. تقدم الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف فى معركتى تعز والحديدة

إيمان حنا

حققت قوات الجيش اليمني مدعومة بطيران التحالف العربى، اليوم، تقدما كبيرا فى معركة تعز، حيث حررت مواقع استراتيجية فعلى صعيد معركة محافظة تعز تمكنت القوات اليمنية من تحرير جبل المنظر الاستراتيجى المطل على طريق الأعبوس والأحكوم وتحرير جبل ذيبان والوترة والنجدين، وجبل ذيبان ومنطقة معشر، وسيطرت القوات اليمنية على سوق الخزجة وسط مديرية حيفان، جنوبي محافظة تعز، و أوقعت قتلى ومصابين فى صفوف الحوثيين بلغوا 20 حوثيا.

وسيطر الجيش، بحسب أورد المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية على عدد كبير من عدد من الأسلحة الرشاشة كانت بحوزة المليشيا بينها مدفع 23 طاقم ومدفع هاون وبي 10 وتدمير أطقم عسكرية، ومازالت المواجهات مستمرة في منطقة هارت القريبة من الاعبوس وسط تراجع عناصر المليشيا الحوثية".



الجيش اليمنى الجيش اليمنى

وعلى صعيد آخر تمكنت القوات اليمنية فى معركة الحديدة من تحرير مطاحن البحر الأحمر، وحاصرت عشرات القناصة من مليشيا الحوثي في أسطح المباني بمدينة الصالح ومدينة العيسي وفى الشركة اليمنية للمنتجات الغذائية، وتواصل التقدم من عدة محاور لاستكمال تحرير مدينة الحديدة.