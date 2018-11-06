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فيديو.. تعطل العمل بالكويت بسبب الأمطار ومناشدات للمواطنين بالبقاء بالمنازل

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 10:41 ص
فيديو.. تعطل العمل بالكويت بسبب الأمطار ومناشدات للمواطنين بالبقاء بالمنازل أمطار الكويت
كتبت : إسراء أحمد فؤاد
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دعت وزارة الداخلية الكويتية المواطنين والمقيمين، للبقاء فى منازلهم ما لم تستدع الضرورة الخروج وذلك لوجود تجمعات لمياه الأمطار على عدد من الطرق الرئيسية جارى التعامل معها من قبل رجال الأمن بالتعاون مع وزارة الأشغال والجهات المعنية كافة بحسب صحيفة الرأى الكويتية.

وشهدت الكويت ليلة أمس هطول أمطار غزيرة، تسببت فى إغلاق بعض الطرق والشوارع، وعلى إثرها أعلن مجلس الوزراء الكويتى تعطيل جميع الوزارات والدوائر الحكومية نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وناشدت الداخلية الكويتية قائدى المركبات التعاون مع رجال المرور لتيسير الحركة المرورية والالتزام بقواعد المرور واتخاذ الإجراءات الاحترازية والحيطة والحذر لسوء الأحوال الجوية.

وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، اليوم أن تقل فرص سقوط الأمطار تدريجيا وتهدأ الرياح مع تقدم ساعات النهار على أن تشهد فترة منتصف ليل اليوم تكاثرا للسحب مع فرص أمطار متفرقة قد تكون رعدية على المناطق الجنوبية.

وقال رئيس قسم التنبؤات الملاحية بدولة الكويت ضرار العلي، فى تصريحات صحفية إن البلاد تأثرت بحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية فجر اليوم حيث تكاثرت السحب المنخفضة والمتوسطة وتخللتها سحب ركامية رعدية وممطرة مصحوبة بنشاط قوى للرياح.

وذكر إن كمية الأمطار التى سجلت على مدينة الكويت بلغت 58 مليمترا ووصلت سرعة الرياح إلى 64 كيلومترا فى الساعة، فى حين بلغت بمطار الكويت 40.4 مليمترا وسرعة الرياح 95 كيلومترا فى الساعة، فى حين بلغت فى منطقة السالمية 35.2 مليمترا مع سرعة رياح بلغت 113 كيلومترا فى الساعة وفى جزيرة فيلكا 50 مليمترا مع رياح سرعتها 70 كيلومترا.

 


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