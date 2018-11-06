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فيديو.. أم لـ5 أطفال تنشئ مصنعا بمعاونة جهاز المشروعات الصغيرة بالإسكندرية

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 12:15 م
فيديو.. أم لـ5 أطفال تنشئ مصنعا بمعاونة جهاز المشروعات الصغيرة بالإسكندرية نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة
كتب – إسلام سعيد
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نجحت سيدة أربعينية تدعى هدى شوقى، تعول 5 أبناء بمحافظة الإسكندرية، فى إنشاء مصنع لتعبئة وتغليف الملح بدعم من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى دعم فنى ودراسات وتدريب.

من ناحيتها، قالت هدى شوقى، إنها بدأت تعبئة الملح بكوباية صغيرة وبشكل يدوى ، مضيفة "وجدت أن هناك طلبا فى السوق على المنتج فتوسعت بطلب دعم بمبلغ 50 ألف جنيه من جهاز المشروعات الصغيرة قبل 3 سنوات، وخفض الجهاز لى الفوائد وسددت القرض على عامين ونصف فقط ليرتفع هذا المبلغ إلى 150 ألف جنيه".

وأضافت أنها تأمل أن يكبر هذا المشروع ويتوسع خلال الفترة المقبلة، وأن جهاز المشروعات عرض عليها مزيدا من التمويل عقب نجاح مشروعها بهدف التوسع بصورة أكبر وضم عمال جدد.

ويساهم جهاز المشروعات فى عمليات تسويق المنتجات للمشروعات، كما يقدم تدريبا للشباب لعمل مشروع أو فكرة مشروع، والتعريف بكيفية استخراج المستندات والمساهمة فى إعداد دراسات الجدوى، وتقديم تدريب حول كيفية إدارة المشروعات، واستشارات لتنمية المشاريع.

ويهدف جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعمل تنمية شاملة فى الاقتصاد المصرى، ولا يشترط الجهاز حصول المتقدم له على تمويل، وقد يستفيد المتقدم بالتدريب وإعداد الدراسات للمشروع ويحصل على تمويلات من مبادرة البنك المركزى وليس من الجهاز، لأن دور الجهاز هو خلق مشروع على أرض الواقع سواء تم تمويله من الجهاز أو البنوك.

مول الجهاز أكثر من 25 ألف مشروع فى الإسكندرية بقيمة وصلت أكثر من مليار جنيه بخلاف تأهيل طلاب الجامعات وطلاب التعليم الفنى ببرامج فكر العمل الحر لتخريج جيل قادر على التوجه نحو المشروعات الصغيرة لتنمية موارد الدولة.

                 

 

 

 

 

 


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المشروعات الصغيرة

نيفين جامع




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