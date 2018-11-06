فتح مكاتب الاقتراع بالولايات المتحدة لانتخابات منتصف الولاية

أ ف ب

فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها الثلاثاء على الساحل الشرقى للولايات المتحدة للانتخابات التشريعية والمحلية لمنتصف الولاية، والتى تشكل اختبارا لأداء الرئيس الامريكى دونالد ترامب وستكون حاسمة لولايته. وأصبح بإمكان الناخبين التصويت فى عدة ولايات على الساحل الشرقى، كونيكتيكت وماين ونيوهامبشر ونيوجيرسى ونيويورك وفرجينيا، وكذلك فى كنتاكى فى الوسط اعتبارا من الساعة 6,00 (11,00 ت غ). وفى حال خسر الجمهوريون غالبيتهم فى الكونجرس الأمريكى فان برنامج الرئيس سيتأثر بشكل كبير.



