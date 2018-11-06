غرفة الأثاث تتفق مع البنك الأهلى على تمويل العارضين بفيرنكس والتقسيط للجمهور بدون فوائد

كتب : مصطفى عبد التواب

كشف أحمد حلمى ، رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث ، باتحاد الصناعات المصرية، أن معرض " فيرنكس آند ذا هوم " ، اتفق مع البنك الأهلى المصرى، على تقديم مبادرتين تمويل للعارضين والمشترين خلال المعرض المقرر له خلال الأيام القليلة القادم.

وأضاف حلمى لـ "اليوم السابع" أن المبادرة الأولى تشمل دعم المشترين لشراء الأثاث بالتقسيط على 12 شهر بدون فوائد، وهذه المبادرة تهدف إلى تحفيز عملية الشراء، علاوة على دعم المواطن المصرى لشراء ما يحلم بهم دون التفكير فى عناء التمويل ، مشيرا الى إلى أن المبادرة الثانية تشمل طرح حزم تمويلية للعارضين، بهدف دعم صناعة الأثاث من خلال أفكار جديدة تشمل التمويل الذى يساعد العارضين والمصنعين ، للتغلب على أزمة نقص السيولة التى يشهدها السوق فى الوقت الراهن .

وتنعقد دورات المعرض بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، فى الفترات التالية: الدورة الأولى من 22 إلى 25 نوفمبر 2018 ، الدورة الثانية 21 إلى 24 فبراير 2019 الدورة الثالثة من 17 إلى 20 أكتوبر 2019 الدورة الرابعة من 12 إلى 16 فبراير، والذى تنظمه كل من غرفة صناعة الأثاث والأخشاب باتحاد الصناعات، والمجلس التصديرى للأثاث.