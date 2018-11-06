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عناق وادي النيل.. 90 اتفاقية مصرية سودانية في 57 عاما

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 04:21 م
عناق وادي النيل.. 90 اتفاقية مصرية سودانية في 57 عاما عناق وادي النيل
إعداد: مايكل فارس
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تمتاز العلاقات المصرية السودانية بطابعها الأخوي شديد التقارب، كما تضرب بجذورها في عمق التاريخ.

 وطوال فترات عديدة كانت مصر والسودان بلدًا واحدًا، وهو الأمر الذي يظل قائمًا حتى الآن على مستوى العلاقات الرسمية والشعبية، والتواصل الحي والفعال بين قيادتي البلدين.

رغم انفصال السودان عن مصر في 19 يناير 1956 ظلت علاقات البلدين قوية ووطيدة، وخلال السنوات الـ57 الأخيرة وقعتا أكثر من 90 اتفاقية تعاون مشترك في عشرات المجالات.

 

أهم اتفاقيات مصر والسودان

 

1-   اتفاقية إعلان مبادئ وثيقة سد النهضة

2-   اتفاقية التجارة الحرة "الكوميسا"

3-  اتفاقية الحريات الأربع "الدخول والخروج والتنقل والامتلاك"

4-   اتفاقية تشغيل المعابر الحدودية

5-  اتفاقية تعاون مشترك في مجال الاستثمار الزراعي

-6   اتفاق الإعفاء المتبادل من ضرائب منشآت الطيران 26 يوليو 1961

7- اتفاق للنقل الجوي 25 مارس 1962      

8- اتفاق التجارة الحرة 20 يناير 1965      

9- اتفاق التجارة والجمارك والمواصلات والنقل 30 يناير 1965  

10 اتفاق ربط ملاحي منتظم بين منطقة السد العالي وحلفا 30 يناير 1965

 

 


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مصر والسودان

العلاقات المصرية السودانية

السيسي والبشير

وادي النيل




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