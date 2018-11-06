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طقس اليوم معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 08:00 ص
طقس اليوم معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

وتظهر السحب المنحفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ووسط سيناء ومناطق من شمال الدلتا، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 19 26

وسط الدلتا 18 26

الإسكندرية 15 25

بلطيم 19 23

مطروح 16 25

السلوم 15 23

سيوة 14 27

بورسعيد 21 25

دمياط 21 25

العريش 17 24

رفح 16 23

الإسماعيلية 17 27

السويس 17 26

رأس سدر 17 26

نخل 11 25

نويبع 21 25

طابا 20 23

كاترين 12 20

الطور 21 27

شرم الشيخ 21 28

الغردقة 21 29

مرسى علم 21 27

الفيوم 17 26

بني سويف 17 26

المنيا 15 27

أسيوط 14 27

سوهاج 16 28

قنا 17 29

الأقصر 17 28

أسوان 19 29

أبوسمبل 19 28

الوادي الجديد 18 28

شلاتين 20 28

أبورماد 20 28

رأس حدربة 22 27

حلايب 22 26

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 23 33

المدينة 17 28

الرياض 18 30

المنامة 25 31

أبوظبي 23 34

الدوحة 26 31

الكويت 17 25

دمشق 08 20

بيروت 18 23

عمان 09 17

القدس 11 17

غزة 19 23

بغداد 14 23

مسقط 23 28

صنعاء 08 24

الخرطوم 22 36

طرابلس 17 23

تونس 12 23

الجزائر 12 22

الرباط 10 17

نواكشوط 20 31

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 02 20

اسطنبول 14 19

إسلام آباد 09 24

نيودلهي 13 28

جاكرتا 25 33

بكين 03 10

كوالامبور 23 31

طوكيو 16 21

أثينا 14 21

روما 13 19

باريس 11 17

مدريد 12 18

برلين 08 17

لندن 12 15

مونتريال 04 07

موسكو -02 06

نيويورك 11 12

واشنطن 13 16

 

 

         

 


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