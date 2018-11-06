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ضبط 4 طرب حشيش بحوزة شخصين فى أسيوط

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 12:17 م
ضبط 4 طرب حشيش بحوزة شخصين فى أسيوط المتهمين والمضبوطات
أسيوط- هيثم البدرى
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تمكنت مديرية أمن أسيوط فى إطار استراتجية الوزارة  لمكافحة وضبط جرائم إحراز وحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطى والاتجار، من ضبط 4 طرب حشيش بحوزة شخصان بقرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط.

 

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا يفيد ورود معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بإدارة البحث الجنائى بقيام كلا من " ب. ع. ج. م" 32 سنة  عامل، و "م. ع. ج. م " 23 سنة عامل بالإتجار فى المواد المخدرة وتم ضبطهما وبحوزتهما 4 طرب لمادة الحشيش المخدر تزن حوالى 1030 جرام، و2 هاتف محمول ومبلغ مالى 290 جنيه.   

 

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات "بقصد الاتجار" والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بالعملاء، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

 


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