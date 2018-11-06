ضبط 324 قضية تحريض على العنف والابتزاز والنصب على المواطنين عبر الإنترنت

كتب :محمود عبد الراضي _دينا الحسيني

تمكن قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال شهر أكتوبر الماضى من ضبط 324 قضية تحريض على العنف والابتزاز المادى والنصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت.

وأسفرت جهود قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال أكتوبر الماضى من ضبط 324 قضية متنوعة فى مجال متابعة أنشطة الفكر المتطرف والأفكار الإثارية والمحرضة عبر شبكة الإنترنت تمكنت الأجهزة الأمنية وعقب تقنين الإجراءات وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة من السيطرة على 15حسابا لقيام القائمين عليهم بنشر مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد مؤسسات الدولة والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى.

وفى مجال مكافحة الجرائم الجنائية تم ضبط 309 قضايا بإجمالى 316 متهما لقيامهم بإرتكاب عدد من وقائع الابتزاز المادى والنصب على المواطنين بمختلف المحافظات عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع والعرض على النيابات المختصة لتولى التحقيق.