video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 12:43 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 324 قضية تحريض على العنف والابتزاز والنصب على المواطنين عبر الإنترنت

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 11:36 ص
ضبط 324 قضية تحريض على العنف والابتزاز والنصب على المواطنين عبر الإنترنت موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" - أرشيفية
كتب :محمود عبد الراضي _دينا الحسيني
إضافة تعليق
تمكن قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال شهر أكتوبر الماضى من ضبط 324 قضية تحريض على العنف والابتزاز المادى والنصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت.
 
 
وأسفرت جهود قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال أكتوبر الماضى من ضبط 324 قضية متنوعة فى مجال متابعة أنشطة الفكر المتطرف والأفكار الإثارية والمحرضة عبر شبكة الإنترنت تمكنت الأجهزة الأمنية وعقب تقنين الإجراءات وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة من السيطرة على 15حسابا لقيام القائمين عليهم بنشر مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد مؤسسات الدولة والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى.
 
 
وفى مجال مكافحة الجرائم الجنائية تم ضبط 309 قضايا بإجمالى 316 متهما لقيامهم بإرتكاب عدد من وقائع الابتزاز المادى والنصب على المواطنين بمختلف المحافظات عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".
 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع والعرض على النيابات المختصة لتولى التحقيق.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجديد حبس متهمين 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية والتحريض ضد الدولة

تويتر يحذف 10 آلاف حساب يحرض على عدم التصويت بالانتخابات الأمريكية

تجديد حبس أمل فتحى عضو حركة 6 أبريل 15 يوما لاتهامها بالتحريض ضد الدولة

حبس متهمين 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية والتحريض ضد الدولة

مباحث الانترنت

تكنولوجيا المعلومات

المعلومات والتوثيق

اخبار الحوادث




لا تفوتك
بالأرقام.. كيف تطور الاحتياطى الأجنبى خلال عام ليصل لـ44.501 مليار دولار؟

بالأرقام.. كيف تطور الاحتياطى الأجنبى خلال عام ليصل لـ44.501 مليار دولار؟

الخميس المتمم لشهر صفر والجمعة غرة ربيع الأول والمولد النبوى 20نوفمبر فلكيا

الخميس المتمم لشهر صفر والجمعة غرة ربيع الأول والمولد النبوى 20نوفمبر فلكيا

نص كلمة السيسى فى جلسة "كيف نبنى قادة المستقبل" بمنتدى الشباب".. الرئيس: "التوك توك" عمل أزمة.. ونحتاج لبناء 250 ألف فصل جديد بتكلفة 130 مليار جنيه.. نحلها إزاى؟

نص كلمة السيسى فى جلسة "كيف نبنى قادة المستقبل" بمنتدى الشباب".. الرئيس: "التوك توك" عمل أزمة.. ونحتاج لبناء 250 ألف فصل جديد بتكلفة 130 مليار جنيه.. نحلها إزاى؟

الأرصاد تحذر: درجات الحرارة أقل من معدلاتها.. انخفاض ملحوظ بكافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع.. وتكشف: طقس معتدل وأمطار بالسواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.. ولا أمطار بالعاصمة والعظمى تصل 25 درجة

الأرصاد تحذر: درجات الحرارة أقل من معدلاتها.. انخفاض ملحوظ بكافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع.. وتكشف: طقس معتدل وأمطار بالسواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.. ولا أمطار بالعاصمة والعظمى تصل 25 درجة

إحالة سائق زوجة محمد رمضان للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ

إحالة سائق زوجة محمد رمضان للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة