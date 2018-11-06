ضبط 3 طن مواد إنتاج فاسدة بمصنع منتجات ألبان بالإسكندرية غير صالحة للاستهلاك

تمكنت مديرية أمن الإسكندرية من ضبط كمية من مواد التصنيع بلغت أكثر من 3 طن داخل مصنع منتجات ألبان بالإسكندرية غير صالحة للاستهلاك، وقضيتى حيازة مصنعات اللحوم غير صالحة للاستهلاك

وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بالإسكندرية قيام المسئولين عن إحدى شركات منتجات الألبان، كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه.بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال استخدام مستلزمات إنتاج غير صالحة للاستهلاك فى عملية تصنيع منتجات الشركة .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف الشركة المُشار إليها بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، وضبط المدعو "ا.ق.ق" - 30 سنه، أمين مخازن الشركة، وضُبط 310 جوال نشا بطاطس بإجمالى وزن 3,100 طن منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك.

وفى سياق متصل تم توجيه حملة إستهدفت دائرة قسم شرطة باب شرقى أسفرت عن ضبط كلٍ من ا. م. ع 28 سنه، المدير المسئول عن محل لبيع الكبدة وضُبط 40 كيلو جرام من اللحوم "كبدة، كلاوى" مجمدة، وبها تغير فى الخواص الطبيعية، وغير صالحة للاستهلاك، والمدعو م. م. ع 27 سنه المدير المسئول عن محل لبيع الحواوشى، وضُبط 15 كيلو جرام من اللحم المفروم بها تغير فى الخواص الطبيعية، وغير صالحة للاستهلاك تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.