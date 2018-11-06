video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 01:53 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 3 طن مواد إنتاج فاسدة بمصنع منتجات ألبان بالإسكندرية غير صالحة للاستهلاك

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 01:44 م
ضبط 3 طن مواد إنتاج فاسدة بمصنع منتجات ألبان بالإسكندرية غير صالحة للاستهلاك قوات الأمن أثناء الضبط
كتب- محمود عبد الراضى - دينا الحسيني
إضافة تعليق

تمكنت مديرية أمن الإسكندرية من ضبط كمية من مواد التصنيع بلغت أكثر من 3 طن داخل مصنع منتجات ألبان بالإسكندرية غير صالحة للاستهلاك، وقضيتى حيازة مصنعات اللحوم غير صالحة للاستهلاك

وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بالإسكندرية قيام المسئولين عن إحدى شركات منتجات الألبان، كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه.بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال استخدام مستلزمات إنتاج غير صالحة للاستهلاك فى عملية تصنيع منتجات الشركة .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف الشركة المُشار إليها بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، وضبط المدعو "ا.ق.ق" - 30 سنه، أمين مخازن الشركة، وضُبط 310 جوال نشا بطاطس بإجمالى وزن 3,100 طن منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك.

وفى سياق متصل تم توجيه حملة إستهدفت دائرة قسم شرطة باب شرقى أسفرت عن ضبط كلٍ من ا. م. ع  28 سنه، المدير المسئول عن محل لبيع الكبدة وضُبط 40 كيلو جرام من اللحوم "كبدة، كلاوى" مجمدة، وبها تغير فى الخواص الطبيعية، وغير صالحة للاستهلاك، والمدعو م. م. ع 27 سنه المدير المسئول عن محل لبيع الحواوشى، وضُبط 15 كيلو جرام من اللحم المفروم بها تغير فى الخواص الطبيعية، وغير صالحة للاستهلاك تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس عاطلين ضبط بحوزتهما مواد مخدرة يتاجران بها فى الطالبية

ضبط 3 أشخاص بالجيزة بتهمة النصب على المواطنين وإيهامهم بقدرتهم على تعيينهم

منتجات البان فاسده

لحوم فاسده

امن الاسكندريه

شرطه التموين




لا تفوتك
رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة قادما من الصين بعد زيارة استغرقت 4 أيام

رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة قادما من الصين بعد زيارة استغرقت 4 أيام

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

نصائح خبراء الأهلى لإسقاط الترجى فى رادس بنهائى دورى أبطال أفريقيا.. عادل طعيمة يطالب اللاعبين بهدوء الأعصاب واللعب على المرتدات.. أحمد بلال يحذر من الاعتراض على التحكيم.. وماهر همام ينصح بالثبات الانفعالى

نصائح خبراء الأهلى لإسقاط الترجى فى رادس بنهائى دورى أبطال أفريقيا.. عادل طعيمة يطالب اللاعبين بهدوء الأعصاب واللعب على المرتدات.. أحمد بلال يحذر من الاعتراض على التحكيم.. وماهر همام ينصح بالثبات الانفعالى

"بذور الخير" تطرح فى بلاد "زايد الخير".. الشيخ زايد.. مسيرة بناء تمتد لكافة المشروعات.. اهتم بالتعليم والتنمية.. قاد بلاده للريادة فى "النفط والغاز" واتخذ قبل 4 عقود أولى خطوات الإمارات فى "عالم الفضاء"

"بذور الخير" تطرح فى بلاد "زايد الخير".. الشيخ زايد.. مسيرة بناء تمتد لكافة المشروعات.. اهتم بالتعليم والتنمية.. قاد بلاده للريادة فى "النفط والغاز" واتخذ قبل 4 عقود أولى خطوات الإمارات فى "عالم الفضاء"

برشلونة يصطدم بالذكريات السيئة ضد الإنتر فى دوري أبطال أوروبا.. فيديو

برشلونة يصطدم بالذكريات السيئة ضد الإنتر فى دوري أبطال أوروبا.. فيديو

وصفات طبيعية استعدى بيها للشتاء على طريقة أنجلينا جولى وكيت وينسلت

وصفات طبيعية استعدى بيها للشتاء على طريقة أنجلينا جولى وكيت وينسلت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة