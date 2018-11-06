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ضبط 11 طالبا وطالبة لتواجدهم بالكافيهات بعد تهربهم من المدارس بالبحر الأحمر

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 12:59 م
ضبط 11 طالبا وطالبة لتواجدهم بالكافيهات بعد تهربهم من المدارس بالبحر الأحمر اللواء أشرف عز العرب مدير أمن البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة
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شنت شرطة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوى الاحتياجات، بمديرية أمن البحر الأحمر حملة مكبرة على الكافيهات والشواطئ لضبط الطلاب المتهربين من المدارس وتسليمهم لأولياء أمورهم، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أشرف عز العرب مدير الأمن.

وأكد بيان أمنى، أن بالمرور على جميع المدارس للمراحل التعليمية الإعدادى والثانوى دائرة المدينة يوميا وكذا الاستمرار على المرور أثناء اليوم الدراسى على الكافتيريات والشواطئ لضبط الطلبة والطالبات الغير ملتزم تعليميا لهروبهم من المدارس أثناء اليوم الدراسى، قامت حملة مكبرة من قسم شرطة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة برئاسة المقدم محمد عرام والرائد أحمد مدنى مباحث المديرية والنقيب صفى الدين شديد وكيل القسم من ضبط 11 طالب وطالبة من الكافيهات والشواطئ وتم تسليمهم لأولياء أمورهم عقب أخذ التعهد بحسن الرعاية والاهتمام.

وتلقى القسم استحسان وتشجيع من أولياء الأمور بهذه المبادرة للاهتمام بأبنائهم.

كما تم ضبط عدد شخصين بشارع الشيراتون لاعتراضهم للسائحات لإجبارهم على الشراء من البزارات الخاصة بهم وتم ضبط حالتين تسول وحالتين معاكسات لفظية بالممشى السياحى.

 


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