ضبط هاربين من أحكام بالمؤبد فى حملة أمنية مكبرة بالقليوبية

القليوبية – خالد حجازى – نيفين طة

نفذ اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية بناء على تعليمات اللواء محمد توفيق وزير الداخلية حملة مكبرة فى مراكز وأقسام المحافظة، شارك فيها إدارة تنفيذ الأحكام وضباط مكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة، وضباط وأفراد مباحث الأقسام ومراكز الشرطة، وذلك لضبط العناصر الهاربة من أحكام بالسجن والخارجة على القانون والإجرامية، وتجار المواد المخدرة، فى جميع مراكز ومدن المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط "صابر ع م ا" 30 سنة عاطل ومقيم كفر شبين – شبين القناطر، المحكوم عليه في القضية رقم 29248 لسنة 2015م جنايات مركز شبين القناطر – قتل، كلى رقم 6692 لسنة 2015م، حصر رقم 616 لسنة 2017م، بالسجن المؤبد بجلسة 15/2/2017م، و"هند ض ض ر" سن 26 صاحبة محل ومقيمة دائرة قسم قليوب، المحكوم عليها في القضية رقم 7951 لسنة 2014م جنايات قسم قليوب – مخدرات، كلى 2311 لسنة 2014م، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه بجلسة 8/6/2015م، جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.