ضبط هاربين من أحكام بالمؤبد فى حملة أمنية مكبرة بالقليوبية

نفذ اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية بناء على تعليمات اللواء محمد توفيق وزير الداخلية حملة مكبرة فى مراكز وأقسام المحافظة، شارك فيها إدارة تنفيذ الأحكام وضباط مكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة، وضباط وأفراد مباحث الأقسام ومراكز الشرطة، وذلك لضبط العناصر الهاربة من أحكام بالسجن والخارجة على القانون والإجرامية، وتجار المواد المخدرة، فى جميع مراكز ومدن المحافظة.
وأسفرت الحملة عن ضبط "صابر ع م ا" 30 سنة عاطل ومقيم كفر شبين – شبين القناطر، المحكوم عليه في القضية رقم 29248 لسنة 2015م جنايات مركز شبين القناطر – قتل، كلى رقم 6692 لسنة 2015م، حصر رقم 616 لسنة 2017م، بالسجن المؤبد بجلسة 15/2/2017م، و"هند ض ض ر" سن 26 صاحبة محل ومقيمة دائرة قسم قليوب، المحكوم عليها في القضية رقم 7951 لسنة 2014م جنايات قسم قليوب – مخدرات، كلى 2311 لسنة 2014م، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه بجلسة 8/6/2015م، جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وتمكن ضباط مباحث قسم قليوب من ضبط "إبراهيم ح ع ع" سن 27 عامل ومقيم قليوب البلد – دائرة القسم، المطلوب التنفيذ عليه في عدد ( 11) حكم حبس جزئى أولها القضية رقم 1229 لسنة 2015م جنح قسم قليوب – سرقة، حصر رقم 2863 لسنة 2015م، غيابيا بالحبس 6 أشهر وأخرها القضية رقم 6909 لسنة 2014م جنح قسم قليوب – سرقة، حصر رقم 6246 لسنة 2015م، غيابيا بالحبس 6 أشهر، وتمكن ضباط مباحث قسم ثان بنها من ضبط "اشرف م م ز" 36 سنة عاطل ومقيم 6 أكتوبر– جيزة، والمطلوب التنفيذ عليه في عدد 12 حكم حبس جزئى ومستانف أولها القضية رقم 18629 لسنة 2013م جنح مركز اوسيم جيزة – تبديد، حصر رقم 7688 لسنة 2014م ، غيابيا بالحبس سنة وكفالة 500 جنيه بجلسة 19/7/2014م، أخرها القضية رقم 5120 لسنة 2016م جنح مركز أوسيم جيزة – تبديد، حصر رقم 6564 لسنة 2016م، غيابيا بالحبس 6 سنوات وكفالة 900 جنيه بجلسة 5/5/2016م، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.
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