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صور.. وفد أوروبى يزور مدرسة تعليم فنى بالإسكندرية

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 12:20 م
صور.. وفد أوروبى يزور مدرسة تعليم فنى بالإسكندرية زيارةالوفد الأوروبى لمدرسة الورديان
الإسكندرية - هناء أبو العز
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زار وفد من المعهد الأوروبى للتعاون والتنمية، صباح اليوم، مدرسة الورديان الثانوية الصناعية بنات، فى إطار" مشروع بذور الأمل" لدعم طالبات المدرسة التى يقمن بتصنيع بعض المنتجات وبيعها وصيانة كهربائية للكثير من الأجهزة والسيارات.

وشارك المعهد الأوروبى بإنشاء قسم صيانة الكهرباء بالمدرسة، والذى يعد واجهة مشرفة للتعليم الفنى، حيث تقوم الفتيات بصيانة كهرباء السيارات وغيرها، من الأعمال التى يؤديها الرجال، ولكن تبدع فيها الفتيات.

وطالب الوفد بضرورة نقل خبرات من خلال دعوة بعض المدارس للزيارة، والتعرف على طرق وأساليب العمل

وقام الوفد اليوم، بدعوة بعض الشركات الخاصة للتعرف على إمكانيات طلبة المدارس.

الوفد الأوروبى بمدرسة الورديان الثانوية الصناعية (1)
الوفد الأوروبى بمدرسة الورديان الثانوية الصناعية

 

الوفد الأوروبى بمدرسة الورديان الثانوية الصناعية (2)
الوفد الأوروبى بمدرسة الورديان الثانوية الصناعية

 

الوفد الأوروبى بمدرسة الورديان الثانوية الصناعية (3)
الوفد الأوروبى بمدرسة الورديان الثانوية الصناعية

 

الوفد الأوروبى بمدرسة الورديان الثانوية الصناعية (4)
الوفد الأوروبى بمدرسة الورديان الثانوية الصناعية

 

الوفد الأوروبى بمدرسة الورديان الثانوية الصناعية (5)
الوفد الأوروبى بمدرسة الورديان الثانوية الصناعية

 

الوفد الأوروبى بمدرسة الورديان الثانوية الصناعية (6)
الوفد الأوروبى بمدرسة الورديان الثانوية الصناعية

 

الوفد الأوروبى بمدرسة الورديان الثانوية الصناعية (7)
الوفد الأوروبى بمدرسة الورديان الثانوية الصناعية

 

الوفد الأوروبى بمدرسة الورديان الثانوية الصناعية (8)
الوفد الأوروبى بمدرسة الورديان الثانوية الصناعية

 

الوفد الأوروبى بمدرسة الورديان الثانوية الصناعية (9)
الوفد الأوروبى بمدرسة الورديان الثانوية الصناعية 

 

 


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