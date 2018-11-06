صور.. مياه الصرف الصحى تغرق الشوارع بمحيط مسجد الحسين

شهدت عدة شوارع فرعية بمحيط مسجد الإمام الحسين بمنطقة الجمالية بالقاهرة، مشكلة فى الصرف الصحى، ما أدى إلى غرقها، حيث شكى السكان من تكرار المشكلة أكثر من مرة لمدة عام.

وطالب السكان بسرعة حل المشكلة ومنع تكرارها، خاصة أن المنطقة من المناطق السياحية التى تشهد إقبال كبير من المواطنين، ودائما ما تزدحم بالسكان.

وبالتواصل مع شركة الصرف الصحى بالقاهرة، وجهت فريق التدخل السريع لبحث المشكلة، مشيرة إلى أن المشكلة تقع تحديدا بدرب القطن بخان الخليلى أمام الباب الأخضر لمسجد الإمام الحسين، وأن مياه الصرف الصحى تظهر نتيجة الاستخدام السيئ لغرف المنازل الداخلية نتيجة إلقاء مخلفات ثقيلة بها ما يؤدى لغلقها وظهور طفحوات.

وناشدت الشركة المواطنين بعدم إلقاء المخلفات الثقيلة بالغرف والحفاظ على الصرف الصحى وحسن استخدامه لعدم الإضرار بالشبكة.