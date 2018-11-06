صور.. "معمل التغذية الوريدية" أول معمل فى جنوب مصر لتغذية المبتسرين

أسيوط- هيثم البدرى

يرتبط نمو الطفل فى أيامه الأولى بالتغذية السليمة وليست الأدوية فقط، حيث يحتاج الطفل وخاصة الأطفال المبتسرين والذين يعانون من بعض العيوب الخلقية ويصعب تناولهم الطعام عن طريق الفم إلى كميات معينة وخليط من البروتين والدهون بنسب معينة، والتى يحتاجها الجسم فى هذه الفترة، ولذلك ذهبت آراء لإنشاء معمل "التغذية الوريدية" بمستشفى الأطفال بمستشفى أسيوط الجامعى ليصبح أول معمل تم إنشاؤه فى جنوب مصر لخدمة الأطفال المبتسرين والمصابين ببعض الأمراض.

الدكتور أسامة العشيرى رئيس وحدة التغذية الإكلينيكية بمستشفى الأطفال الجامعى قال: إن معمل التغذية الوريدية بمستشفى الأطفال الجامعى جاءت فكرة إنشائه تلبية لاحتياجات الأطفال الذين يوجدون فى الحضانات، والعنايات المركزة والذين يدخلونها نتيجة إصابتهم ببعض الأمراض مثل نزيف المخ، والعيوب الخلقية وانسداد فى الأمعاء، والتنفس الصناعى وغيرها من الأمراض، وكل أصحاب هذه الأمراض يحتاجون إلى تغذية سليمة، وصحيحة لأنهم لا يحصلون على التغذية عن الطريق الفم.

وأضاف العشيرى أننا من خلال التغذية الوريدية للأطفال نحافظ على نموه نموا سليما لأن النمو فى هذه المرحلة عبارة عن نمو للمخ، والجسد ولو تم وقف التغذية فى الفترات الأولى سيتوقف النمو سواء كان التوقف يوم أو 10 أيام والتغذية للطفل ليس الجلوكوز الذى هو عبارة عن سكر فقط ولكن لابد من البروتين، والدهون وهى مصدر مهم للطاقة، حيث إن 60% من وزن المخ دهون والمخ كتلة دهنية ولو لم يأخذ المريض دهون فى المخ لن ينمو مخه بالطريقة السليمة.

وأوضح العشيرى أنه فى الفترات الأولى كان يعطى الجلوكوز، والملح، والمحاليل العادية التى لا يمكن أن تعطى للطفل طاقة، ولا يمكن ينمو، ويبدأ الجهاز المناعى فى التدهور كما أن الأدوية لا تعطى مفعول، ويفقد الطفل أمور كثيرة وبسبب هذا الموضوع بدأنا بالتغذية الوريدية وهذه التغذية كان لابد لها من أمرين أولها فريق مدرب تدريبا جيدا حيث تم تدريب فريق من الصيدلة الإكلينيكية وهم على قدر عال من المهارة والعلم وهم أنفسهم محبين للعلم بغض النظر عن أى شىء آخر حتى أن ما يقومون به لا يتوازى مع دخولهم ولكن فى النهاية هم حريصون على العمل وعلى اتقان العمل، حيث إننا نرى رئيس المعمل بنفسه يقوم تنظيف الجهاز بنفسه حرصا منهم على نظافة المكان وغير التدريب أن يكون هناك مكان معزول تماما عن البكتريا لأن هذه الأغذية تدخل مباشرة إلى الوريد وهذه الأشياء سهل جدا أن تتلوث وفى نفس التوقيت لابد من خلطها بنسبة معينة تختلف من المريض للآخر حيث يتم خلط كميات من الدهون وكمية من الكربوهيدريد و، كمية من البروتين ويتم خلطها حتى يخرج لنا هذه الكميات على هيئة حقيبة يتم تركيبها للطفل على مدى 24 ساعة.

وأوضح العشرى أن المركز يقدم خلطات وريدية لـ30 طفل يوميا وهذه الخلطات تكلفتها 400 جنيه الخلطة الواحدة ومريض المبتسرين يحتاج إلى 3 خلطات يوميا ومريض العناية المركزة خلطة واحدة كل 16 ساعة وكلها مجانا.



معمل التغذية الوريدية (1)



معمل التغذية الوريدية (2)



معمل التغذية الوريدية (3)



معمل التغذية الوريدية (6)



معمل التغذية الوريدية (7)



معمل التغذية الوريدية (11)



معمل التغذية الوريدية (12)