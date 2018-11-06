صور.. مجلس مدينة العريش ينتهى من سحب مياه الأمطار من شوارع 8 مناطق

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن اللواء وليد المعداوى، رئيس مركز ومدينة العريش، مساء اليوم الثلاثاء، فى تصريح صحفى له، أنه تم الانتهاء من سحب المياه المتجمعة فى شوارع مدينة العريش، نتيجة سقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة فجر وصباح اليوم .

وأوضح المعداوى أنه تم رصد تجمعات مياه أمطار فى شوارع وميادين بـ8 مناطق، وتم الدفع إليها بفريق من المختصين، ومعدات مكونة من 10 عربات شفط، بينها 7 من شركة المياه والصرف الصحى، و3 من مجلس المدينة، تم نشرها فى كل أنحاء المدينة، وقام فريق العمل بمهامه التى استمرت طوال اليوم وتحددت فى مناطق شارع الفاتح، كمين الشرطة، الجامعة، شارع الخزان، شارع أسيوط، حى الريسة، حى الضاحية، مناطق قسم ثان وثالث أمام فندقة مكة، ومنطقة الورش القديمة، وشارع ومنطقة شكرى القوتلى.

وأكد رئيس مدينة العريش أنه بعد انتهاء التخلص من برك وتجمعات المياه، لا يزال فريق العمل فى حالة جاهزية لأى طارئ .











