صور .. لليوم الثالث سقوط الأمطار على محافظة شمال سيناء ومجالس المدن تواصل فتح الطرق

شمال سيناء - محمد حسين

تجدد اليوم سقوط أمطار مابين خفيفة ومتوسطة على مناطق شمال سيناء الساحلية ومناطق الوسط الجبلية.

وقال مصدر بغرفة عمليات شمال سيناء، إن الأمطار هطولها على شكل زخات متقطعة بين الحين والأخر، ولم تؤثر على حركة الحياة اليومية فى المحافظة، مشيرا إلى إن بلاغات محدودة وردت بانقطاع الكهرباء فى مناطق الشيخ زويد وأحياء العريش وقرى بئر العبد، ويجرى إصلاح الأعطال، ولَم تتأثر حركة الطرق بالأمطار .

وقال اللواء وليد المعداوى إن فريق الطوارئ بمجلس المدينة بالتعاون مع الرى وشركة المياه استأنف اليوم عمليات سحب المياه من الشوارع بعد هطول موجة أمطار فجر اليوم وخلال ساعات الصباح الأولى، وأن المعدات تعمل بصورة جيدة ولَم تغلق الأمطار أى شوارع ولايزال الوضع تحت السيطرة .

وفى مدينة بئر العبد قال محمد عيد مساعد رئيس مدينة بئر العبد، إن فرق سحب المياه تقوم بالتخلص أولا بأول من كافة التجمعات للمياه بالشوارع، ويتم التنسيق مع شركة الكهرباء لإصلاح الأعطال التى ورد بلاغات بوقوعها فى أجزاء من أحياء المدينة .

سيارات الكسح بشوارع شمال سيناء لشفط مياه الأمطار

عمال مجالس المدن أثناء شفط مياه الأمطار من الشوارع



الأمطار تغرق شوارع شمال سيناء

سيارات الكسح بشوارع المحافظة

سيارات المحافظة تواصل شفط المياه من الشوارع

مياه الأمطار تغرق شوارع شمال سيناء

سيارات المياه أثناء شفط مياه الأمطار من الشوارع