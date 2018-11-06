صور.. شباب الأقصر تستقبل وفدا من وكالة التعاون الدولى الكوري بالقاهرة

الأقصر – أحمد مرعى

إستقبلت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وفداً من وكالة التعاون الدولي الكورى KOICA بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون واستقدام المتطوعين الكوريين للعمل تطوعياً فى الهيئات والمنظمات المصرية ، وقد تم استقبالهم بديوان عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

وإلتقى حفني بركات حفني مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر بهذا الوفد بمكتبه بالمديرية، وذلك بحضور مرعي النوبي وكيل المديرية للشباب، وفتحي محمد خير مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، وأحمد عبد الغني مدير عام إدارة خدمات الشباب بالمديرية.

وخلال اللقاء تعرف الوفد الكوري على أهم الأنشطة الشبابية التي تقوم بها مديرية الشباب والرياضة بالاقصر والإدارات الفرعية التابعة لها داخل الهيئات الشبابية بالمحافظة، وتم التعرف على أهم الأنشطة التي سيقوم بها الخبراء الكوريين داخل الهيئات الشبابية داخل محافظة الأقصر، والتي من أهمها تعلم اللغة الانجليزية والكورية داخل هذه الهيئات.

وقد قام الوفد الكوري بزيارة تفقدية لمركز شباب طيبة العوامية ومركز شباب الضبعية للتعرف على الأنشطة والبرامج المتاحة داخل هذه المراكز وتفقد أماكن إقامة الأنشطة بهذه المراكز.

الشباب والرياضة بالاقصر تستقبل وفد وكالة التعاون الدولي الكوري

الشباب والرياضة بالاقصر تستقبل وفد وكالة التعاون الدولي الكوري

الشباب والرياضة بالاقصر تستقبل وفد وكالة التعاون الدولي الكوري



الشباب والرياضة بالاقصر تستقبل وفد وكالة التعاون الدولي الكوري