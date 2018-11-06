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صور.. إصابة 5 أشخاص بسبب اصطدام ترام بميكروباص وأتوبيس بشارع المرغنى

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 11:23 ص
صور.. إصابة 5 أشخاص بسبب اصطدام ترام بميكروباص وأتوبيس بشارع المرغنى حادث مرورى بشارع المرغنى
كتب عبد الرحمن سيد
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أصيب 5 اشخاص إثر حادث اصطدام ترام بأتوبيس نقل عام و ميكروباص ، بشارع المرغنى بمنطقة السبع عمارات، مما أدى الى ظهور كثافات مرورية أمام القادم من ميدان هارون اتجاه السبع عمارات، وانتقل رجال المرور الى المكان لتسيير حركة السيارات.

تلقى المقدم وائل عجاج رئيس غرفة عمليات اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بشارع المرغنى بوقوع حادث مرورى ، وعلى الفور انتقل رجال المرور الى المكان لرفع حطام الحادث ،وأخطر اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور بالواقعة.

اتوبيس نقل عام بالطريق
اتوبيس نقل عام بالطريق
اتوبيس نقل عام بالطريق
اتوبيس نقل عام بالطريق

 

اتوبيس نقل عام فى الحادث
اتوبيس نقل عام فى الحادث

 

اصطدام سيارات بالطريق
اصطدام سيارات بالطريق

 

ترام بالطريق اصطدم بسيارات
ترام بالطريق اصطدم بسيارات

 

تهشم الاتوبيس بسبب الحادث
تهشم الاتوبيس بسبب الحادث

 

تواجد السيارات و المواطنين بالطرق
تواجد السيارات و المواطنين بالطرق

 

جانب من الحادث
جانب من الحادث

 

حادث مرورى
حادث مرورى

 


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التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

مدحت

كله إلا الترماى

دة عقاب اللى يهزر مع الترماى

عدد الردود 0

بواسطة:

سامى سمير

تسيب واهمال

لا اعرف سر تسيير ترام مصر الجديدة من ألماظة حتى هارون بدون ركاب يوميا واستهلاك كهرباء وخلافه وتعطيل المرور ناهيك عن كل يوم حادث اصطدام بسيارات وإصابات وتلفيات سوى حسب ما قيل لإعطاء السواقين حوافز هل وصل بنا الحال لاهدآر المال العام الى هذه الدرجة من التسيب وعدم الضمير لابد من محاكمة كل مسؤل بالمترو والنقل أيا كانت التبعية على هذا التقصير وارجوا ان يصل صوتى لمسؤول بالرقابة الإدارية أو النيابة الإدارية حسب التبعية الجنائية كفى تسيب وفساد

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