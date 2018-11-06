صور.. إصابة 5 أشخاص بسبب اصطدام ترام بميكروباص وأتوبيس بشارع المرغنى

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 5 اشخاص إثر حادث اصطدام ترام بأتوبيس نقل عام و ميكروباص ، بشارع المرغنى بمنطقة السبع عمارات، مما أدى الى ظهور كثافات مرورية أمام القادم من ميدان هارون اتجاه السبع عمارات، وانتقل رجال المرور الى المكان لتسيير حركة السيارات.

تلقى المقدم وائل عجاج رئيس غرفة عمليات اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بشارع المرغنى بوقوع حادث مرورى ، وعلى الفور انتقل رجال المرور الى المكان لرفع حطام الحادث ،وأخطر اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور بالواقعة.



اتوبيس نقل عام بالطريق



اتوبيس نقل عام بالطريق



اتوبيس نقل عام فى الحادث



اصطدام سيارات بالطريق



ترام بالطريق اصطدم بسيارات



تهشم الاتوبيس بسبب الحادث



تواجد السيارات و المواطنين بالطرق



جانب من الحادث