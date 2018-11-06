صحيفة برازيلية تتوقع تولى ممثل إباحى منصب وزير الثقافة فى البرازيل

توقعت صحيفة لـ"يورو نيوز" الأوروبية، أن ألكساندر فروتا، ممثل الأفلام الإباحية ونجم تلفزيون الواقع سابقا، قد يكون وزير الثقافة المقبل.

ومنذ فوز المرشح الشعبوى، خايير بولسونارو، بالانتخابات الرئاسية البرازيلية يوم الأحد الماضى، لن يتم الإعلان عن حكومته حتى يتولى منصبه فى يناير 2019.

وتقول العديد من الأوساط السياسية والإعلامية فى البلاد إن الرئيس الجديد يرى فى فروتا أحد أفضل المرشحين لتولى حقيبة الثقافة.

وبدأت القصة مع تداول شريط فيديو للرئيس الجديد وهو يهنئ فورتا لانتخابه لتمثيل حزبه "الاشتراكى الليبرالى" فى البرلمان عن ولاية ساو باولو.

وبعد تهنئته، عرض خايير بولسونارو على فورات أن يصبح وزيرا للثقافة، وهو أمر مفاجئ من رجل أعلن سابقا أنه "لن يستطيح حب ابن مثلى الجنس" لو كان لديه واحد.

وخلال مسيرته المهنية، عرف عن فورتا أنه ثنائى الجنس، إذ لطالما ظهر فى أفلام إباحية وهو يمارس الجنس مع إناث وذكور على السواء.

وأعلن عام 2008 بعد نقله إلى المستشفى نتيجة تجرعه كمية زائدة من الكوكائين، أن "تمثيل الأفلام الإباحية قد تكون أسوأ فكرة على الإطلاق".