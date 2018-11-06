video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 05:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة الوادى الجديد تنفذ قافلة طبية مجانية بشرق العوينات

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 04:28 م
صحة الوادى الجديد تنفذ قافلة طبية مجانية بشرق العوينات قافلة طبية مجانية بشرق العوينات
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
إضافة تعليق

نفذت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادى الجديد قافلة طبية مجانية مكبرة لأهالى منطقة شرق العوينات بالداخلة بالتعاون مع أمانة حزب مستقبل وطن بالمحافظة، اليوم الثلاثاء والتى شملت 7 تخصصات طبية هي "باطنة – جراحة – رمد- أنف وأذن وحنجرة – أطفال – عظام- أسنان" لتقديم الخدمة الطبية لعمال وسكان منطقة شرق العوينات.

وقالت الدكتورة السيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة فى بيان لها، إن القافلة ستقدم خدماتها من خلال توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لسكان المنطقة، إضافة إلي الإعداد لتنظيم قوافل طبية أخري للمناطق النائية بالتعاون مع قطاع الصحة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"صحة الوادى الجديد" تنظم قوافل طبية مجانية لقرى الفرافرة

الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

محافظه الوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الخارجه




لا تفوتك
رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة قادما من الصين بعد زيارة استغرقت 4 أيام

رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة قادما من الصين بعد زيارة استغرقت 4 أيام

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

نصائح خبراء الأهلى لإسقاط الترجى فى رادس بنهائى دورى أبطال أفريقيا.. عادل طعيمة يطالب اللاعبين بهدوء الأعصاب واللعب على المرتدات.. أحمد بلال يحذر من الاعتراض على التحكيم.. وماهر همام ينصح بالثبات الانفعالى

نصائح خبراء الأهلى لإسقاط الترجى فى رادس بنهائى دورى أبطال أفريقيا.. عادل طعيمة يطالب اللاعبين بهدوء الأعصاب واللعب على المرتدات.. أحمد بلال يحذر من الاعتراض على التحكيم.. وماهر همام ينصح بالثبات الانفعالى

"بذور الخير" تطرح فى بلاد "زايد الخير".. الشيخ زايد.. مسيرة بناء تمتد لكافة المشروعات.. اهتم بالتعليم والتنمية.. قاد بلاده للريادة فى "النفط والغاز" واتخذ قبل 4 عقود أولى خطوات الإمارات فى "عالم الفضاء"

"بذور الخير" تطرح فى بلاد "زايد الخير".. الشيخ زايد.. مسيرة بناء تمتد لكافة المشروعات.. اهتم بالتعليم والتنمية.. قاد بلاده للريادة فى "النفط والغاز" واتخذ قبل 4 عقود أولى خطوات الإمارات فى "عالم الفضاء"

برشلونة يصطدم بالذكريات السيئة ضد الإنتر فى دوري أبطال أوروبا.. فيديو

برشلونة يصطدم بالذكريات السيئة ضد الإنتر فى دوري أبطال أوروبا.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة