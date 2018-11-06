صحة الوادى الجديد تنفذ قافلة طبية مجانية بشرق العوينات

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

نفذت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادى الجديد قافلة طبية مجانية مكبرة لأهالى منطقة شرق العوينات بالداخلة بالتعاون مع أمانة حزب مستقبل وطن بالمحافظة، اليوم الثلاثاء والتى شملت 7 تخصصات طبية هي "باطنة – جراحة – رمد- أنف وأذن وحنجرة – أطفال – عظام- أسنان" لتقديم الخدمة الطبية لعمال وسكان منطقة شرق العوينات.

وقالت الدكتورة السيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة فى بيان لها، إن القافلة ستقدم خدماتها من خلال توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لسكان المنطقة، إضافة إلي الإعداد لتنظيم قوافل طبية أخري للمناطق النائية بالتعاون مع قطاع الصحة.