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شاهد.. كاريكاتير إسرائيلى يفضح التعاون بين إسرائيل وقطر

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 03:46 م
شاهد.. كاريكاتير إسرائيلى يفضح التعاون بين إسرائيل وقطر كاريكاتير هاآرتس
كتب- هاشم الفخرانى
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فضحت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، التعاون المشبوهة بين قطر وإسرائيل من خلال رسم كاريكاتيرى نشرته الصحيفة .

 

وبحسب الكاريكاتير فأن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع أفيجدور ليبرمان، يسمحان بمرور عربة محملة بالأموال لقطاع غزة يقودها أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثانى الداعم الأكبر للإرهاب فى منطقة الشرق الأوسط .

 

كاريكاتير هأارتس
كاريكاتير هاآرتس

 

وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تعقد جلسات دورية بالوزير القطرى محمد العمادى وكان آخرها فى شهر أغسطس الماضى عندما التقى بوزير الدفاع الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان .

 

يذكر أن كلا من مصر والسعودية والإمارات والبحرين أعلنوا مقاطعة قطر فى 5 يونيو من عام 2017 بعد تورطها فى دعم وتمويل المنظمات الإرهابية المتطرفة على شاكلة تنظيم" داعش" وغيرها .


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