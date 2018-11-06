سقوط عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية وهيروين فى حملة أمنية بالقليوبية

القليوبية – خالد حجازى – نيفين طة

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية فى حملة أمنية على مستوى أقسام مديرية الأمن ، تحت إشراف اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية وقادها اللواء علاء فاروق مدير مباحث المديرية وشارك فيها العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة والعميد محمد الهادى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة.

وأسفرت الحملة عن ضبط "شحاتة ع ش ع" سن 33 عاطل ومقيم عرب العيايدة – دائرة مركز الخانكة ، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وكميه من مسحوق الهيروين المخدر حوالى 100 جرام ومبلغ مالى 290 جنيها وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 19115 لسنة 2018م جنح مركز الخانكة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ اللازم .

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم أول شبرا الخيمة من ضبط "محمد ب س ب" سن 30 عاطل ومقيم عزبة عثمان – دائرة القسم، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش ماركةRICOL تحمل رقم 15329، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع،وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7187 لسنة 2018م إدارى قسم أول شبرا الخيمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

من ناحية أخرى شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، وفرض الإتاوات، أسفرت الحملة عن تحرير 1243 مخالفة مرورية سحب 29 دراجة نارية.

وكانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى، وأسفرت الحملة عن تحرير 1243 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية و204 مخالفات انتظار خاطئ وتحصيل 17000 جنيه وسحب 29 دراجة نارية.