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سفير فلسطين لدى البرازيل يأمل عودة بولسونارو عن نقل سفارة بلاده إلى القدس

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 03:03 ص
سفير فلسطين لدى البرازيل يأمل عودة بولسونارو عن نقل سفارة بلاده إلى القدس الاحتلال الاسرائيلى
أ ف ب
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أعرب السفير الفلسطيني لدى البرازيل الإثنين عن أمله في أن يكون تعهّد الرئيس البرازيلي المنتخب جاير بولسونارو نقل سفارة بلاده إلى القدس مجرّد كلام ضمن حملته الانتخابية، وأنه سيحاول حشد دعم الحكومة الجديدة ضد هذه الخطوة.

وصرّح رئيس البعثة الفلسطينية في البرازيل منذ العام 2008 ابراهيم الزبن لفرانس برس "نأمل أن يكون ذلك اعلانا انتخابيا. لدينا الأمل بأن تبقي (الإدارة المنتخبة) على موقف البرازيل التقليدي الذي يحترم قرارات الأمم المتحدة بهذا الشأن".

واعتبر الزبن أنه "من المبكر" تشديد اللهجة، مؤكدا أنه اعتباراً من الأسبوع القادم عندما يطلق الرئيس المنتخب عملية الانتقال، ستبدأ البعثة مفاوضات لمحاولة اقناع الحكومة المقبلة بالعودة إلى موقفها السابق.

 


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