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سفر وعودة 1107 مصريين وليبيين و199 شاحنة عبر منفذ السلوم

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 10:31 م
سفر وعودة 1107 مصريين وليبيين و199 شاحنة عبر منفذ السلوم منفذ السلوم - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1107 مصريين وليبيين و199 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

تلقى اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 868 إلى الجانب الليبى، بينهم  296 مصريًا و572 ليبيًا، كما تم إنهاء إجراءات وصول 349 بينهم 320 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و29 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، فيما سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 106 شاحنات محملة بالبضائع وعودة 93 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.


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