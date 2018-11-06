سعر اليورو اليوم الثلاثاء 6-11-2018

كتبت أمنية جلال

شهد سعر اليورو أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 6-11-2018، ارتفاعا طفيفا وفقاً لتحديثات البنك الأهلى، حيث بلغ 20.26 جنيه للشراء، 20.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك المركزى

20.29 جنيه للشراء

20.43 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

20.26 جنيه للشراء

20.41 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

20.27 جنيه للشراء

20.42 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك القاهرة

20.3 جنيه للشراء

20.48 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

20.35 جنيه للشراء

20.50 جنيه للبيع

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

20.36 جنيه للشراء

20.52 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

20.33 جنيه للشراء

20.48 جنيه للبيع