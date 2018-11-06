سجن أسيوط يستقبل أحد القساوسة لإلقاء العظة الأسبوعية وإقامة الصلوات

استقبل سجن أسيوط أحد القساوسة بمطرانية أسيوط لزيارة النزلاء الأقباط، وذلك لإلقاء العظة الأسبوعية، وإقامة الصلوات.

يأتى ذلك استمرارًا فى دعم السياسة العامة لوزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إعلاء قيم حقوق الإنسان، وذلك بالتعاون البناء بين الوزارة ومختلف أجهزة الدولة، وتفعيل أوجه رعاية نزلاء السجون، وإمعانًا فى تفعيل رسالة قطاع السجون الإنسانية، وإضافة رصيد وفير من الإهتمام بأوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وخاصة الرعاية الاجتماعية والدينية وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجى.