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ركن الإلهام.. "مجدى شهير" من الشلل الدماغى لمنصات منتدى شباب العالم

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 12:31 م
ركن الإلهام.. "مجدى شهير" من الشلل الدماغى لمنصات منتدى شباب العالم مجدى شهير
كتبت ريهام عبد الله
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"أحب الاستماع للموسيقى، ومساعدة الناس، وخدمة المجتمع".. بهذا الكلمات بدأ الشاب مجدى شهير إخبار قصته مع الإعاقة، عبر فيديو خلال مشاركته بمنتدى شباب العالم 2018، والمقام بشرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

شُخص مجدى شهير، منذ ولادته، بالشلل الدماغى، وأبلغ الأطباء ذويه، أنه لن يقرأ ولن يكتب ولن يستطيع المشى أبدا، لكنه حقق المعجزة، وأثبت خطأ الأطباء، إذ لم يقتصر الأمر على تخرجه من المدرسة بمرتبة الشرف، لكنه أيضا يقود حركة، لإدخال تحسينات على حياة الأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم فى المجتمع.

يقول مجدى: "أنا سفير مؤسسة حلم، وهى مؤسسة مهتمة بمساعدة ذوى الإعاقة ودمجهم فى المجتمع، لقد قابلت معوقات كبيرة فى حياتى، بدأت بتشخيصى بالإعاقة منذ صغرى، والأطباء قالوا أنى لن أستطيع المشى والقراءة أبدا، بدون إجراء اختبار ذكاء".

 

شهير
شهير

وتابع: "الفكرة فى الدعم، لقد تلقيت الدعم من عائلتى وأصدقائى، والثقة بأنى أستطيع عمل كل ما أريده، وعائلتى منذ أن كنت طفلا صغيرا، عمدت على دمجى فى المجتمع وكنت ألعب فى الساحة الخلفية مع أقرانى من الأطفال فى طفولتى، الفكرة فى منح ذوى الإعاقة الفرصة للتألق، وإظهار أنهم يستطيعوا فعل شيء ما".

 

متحدى الإعاقة
متحدى الإعاقة

واستمر: "لا تفترض أشياء قبل أن ترى ما يستطيعون فعله فى الواقع، والأشخاص ذوى الإعاقة يمثلون 15% من حجم السكان فى مصر، ودا رقم كبير، ويمكن استخدام الرقم بفعالية".

 

محجدى
مجدى

ووجه مجدى رسالة لشباب العالم: "لا يهم إذا كان لديك إعاقة، إذا كان لديك الإصرار الكافى وتؤمن بما تريد فعله، وبذلت المجهود الكافى للوصول له سوف تنجح فيما تريد فعله، منتدى الشباب فرصة عظيمة للتعرف على الثقافات المختلفة، لتغيير الأفكار النمطية عن دول بعينها".

 

مجدى شهير
مجدى شهير
متحدى الإعاقة مجدى شهير
متحدى الإعاقة مجدى شهير

 

 


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