رئيس VMware العالمية يكشف عن اتفاق مع IBM للاستفادة من استحواذها على ريد هات

رسالة برشلونة : هبة السيد

قال بات جلسينجر، الرئيس التنفيذى لشركة VM Ware العالمية فى كلمته على هامش افتتاح مؤتمرها السنوى vmworld، إن التطور التكنولوجى لخدمات السحابة ساهم فى سد الفجوة بين التطبيقات والأجهزة والأنظمة لتعمل معا بسلاسة وكفاءة.

وأضاف جلسينجر، خلال المؤتمر الذى يعقد فى barcelona fira gran via وهو المقر الذى يعقد فيه المؤتمر العالمى للهواتف المحمولة، أن حلول السحابة أحدثت ثورة فى عالم التقنية وأصبح بالإمكان استبدال نحو 10 أجهزة سيرفر بجهاز واحد وأيضا زمن التنفيذ اللازم لبعض العمليات من شهر كامل إلى دقيقة واحدة ما يحقق الربح للشركات والمؤسسات.

وقال جلسينجر، إن حلول بيئة العمل الرقمى تمتاز بإمكانية نشرها وتطبيقها بسرعة بغض النظر عن البنية التحتية التقنية الموجودة، إضافة إلى التحول نحو الإجراءات الصديقة للبيئة والحد من انبعاثات غاز الكربون من خلال اعتماد طاقة متجددة.

وأضاف الرئيس التنفيذى لشركة VM Ware العالمية، أن التقنيات قوة دافعة إيجابية ومسؤوليتها هى الالتزام باستخدام التطبيقاتها بما يحقق النفع والخير للبشرية مثل دعم تقنيات الذكاء الاصطناعى والعمل على تحقيق ثورة بمجال استخدامها.

وتابع جلسينجر بالقول:" نعمل على إحداث تغيير جذرى فى مفهوم الحماية الإلكترونية من خلال تقليل عدد النقاط التى يمكن للهجمات الخبيثة الوصول إليها وتوفير حماية متكاملة عبر كافة مراحل العمل، فضلا عن إغلاق باب مراكز البيانات أمام المخترقين بحيث لا يستطيعون بدء هجماتهم على المؤسسات.

واضاف الرئيس التنفيذى لشركة VM Ware العالمية: "نطبق تقنيات حديثة الذكاء الاصطناعى مثل تعليم الآلات والروبوتات لتطوير قدرات التعرف على الهجمات الإلكترونية لإيقافها".

ولفت بات جلسينجر إلى أن "فى أن وير" بدأت الحديث عن مفهوم السحابة الهجينة منذ 5 سنوات، ونجد اليوم اهتماما متزايدا من الشركات بهذه التقنية، فضلا عن تطبيق التقنيات الافتراضية على الشبكات والتطبيقات وعمليات التخزين، مشيرا إلى أن نحو 15 ألف مؤسسة فى العالم أصبحت تعتمد حلى حلول vSan منهم شركة أفريقية متخصصة فى الخدمات الطبية عملت على معالجة المرضى عن بعد عبر الاتصال المباشر مع مراكز طبية فى الولايات المتحدة الامريكية.

وأعلن الرئيس التنفيذى لشركة VM Ware العالمية خلال الحدث عن توقيع شراكة مع شركة IBM العالمية لتطبيق الحلول السحابية ما يمكن الأخيرة لتوفير تلك الحلول لعملائها حول العالم حيث كانت IBM قد استحوذت على شركة ريدهات وهو ما سيمكنها من تعزيز قدراتها فى مجال الحلول السحابية.















